'Recessie VS helemaal niet onvermijdelijk'

Dat zegt James Bullard, president van de Federal Reserve in St. Louis in gesprek met Cnbc.

Volgens Bullard is een recessie helemaal niet onvermijdelijk. Hij spreekt juist van een solide outlook voor de Amerikaanse economie. "We moeten uitgaan van het ergste, maar hopen op het beste. Maar een recessie alleen omdat het al zo lang goed gaat, acht ik niet waarschijnlijk."

Laag tempo

"Het groeitempo van de Amerikaanse economie is sinds de crisis vrij laag en de output is ook iets onder het niveau waar het had kunnen zijn in een normale expansie. Dus dat zou ervoor pleiten dat we nog wel langer kunnen doorgroeien."

Volgens de laatste cijfers groeide de economie in de VS met 4,1 procent in het tweede kwartaal, de sterkste groei in bijna vier jaar. Begin mei werd duidelijk dat de Amerikaanse economie de op één na langste periode van groei inging, maar tegelijk ook de periode met de langzaamste groei sinds de Tweede Wereldoorlog.

25 jaar

Bullard noemde Australië als voorbeeld van een land waar het al erg lang goed gaat, "al 25 jaar of langer", zo stelde hij.

Bullard plaatst wel een kanttekening. "De bedrijven waarmee ik praat, maken zich ernstig zorgen over de handelsconflicten die nu gaande zijn. Dat is echt het gesprek van de dag. Aan de andere kant presteren hun ondernemingen erg goed. Er bestaat dus een soort tweespalt; moeten we verdergaan en investeren, of afwachten en kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt?"

Voorbode

Hoewel de St. Louis Fed-president optimistisch is, denken veel analisten dat het begrotingstekort in de VS, handelsoorlogen en stijgende rentes een eind kunnen maken aan de economische expansie. Sommigen geloven dat huidige rendementscurve in de obligatiemarkt een voorbode is van een recessie.