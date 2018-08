Beleggers stappen massaal in landbouwgrondstoffen

Sinds het begin van het jaar presteren landbouwgrondstoffen, met name tarwe, maïs en katoen, zeer goed dankzij sterke fundamentele factoren en onverwachte extreme weersomstandigheden.

Het nieuwe protectionistische handelsbeleid van de VS heeft de Amerikaanse sojaprijs hard geraakt.

Tarwe

In het geval van tarwe hebben de ernstige warme en droge weersomstandigheden in de belangrijkste teeltregio's geleid tot grote bezorgdheid over een lagere wereldwijde tarweproductie.

Volgens het laatste maandelijkse verslag van de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) zal de internationale tarwevoorraad in 2018/19 naar verwachting met 9,3 miljoen ton dalen als gevolg van slechtere oogsten. Dat zou het laagste aanbod in drie jaar zijn.

Vorige week kregen de tarweprijzen extra wind in de rug na het nieuws dat het Oekraïense ministerie van landbouw overwoog om de hoeveelheid maaltarwe die het land exporteert te beperken. Oekraïne is een belangrijke exporteur van tarwe.

Maïs

Voor maïs geldt vooral dat toenemende vraag de hoge prijzen ondersteunt. Na vijf jaar van overschotten zou de markt een tekort moeten vertonen aangezien de consumptie het aanbod overtreft.

De Amerikaanse voorraden zijn inmiddels op een zesjarig dieptepunt van 152 miljoen ton. Maïs is een belangrijk veevoederproduct. Hoe meer vlees mensen eten, hoe meer maïs er nodig is.

Soja

Ondertussen is de markt voor soja verstrikt geraakt in het handelsconflict tussen de VS en China. China is verrereweg de grootste afnemer van Amerikaanse sojabonen en heeft inmiddels een invoertarief van 25 procent opgelegd.

China importeerde vorig jaar 57 procent van de Amerikaanse sojaproductie. De prijs van Amerikaanse soja is dit jaar flink gedaald.

Katoen

De markt voor katoen lijkt te profiteren van de recente schattingen van het USDA dat het wereldwijde aanbod naar beneden heeft bijgesteld en het verbruik hoger heeft ingeschat.

Ondanks de aanhoudende handelsfricties lijken beleggers, naarmate de fundamentele vooruitzichten voor de meeste landbouwgrondstoffen verbeteren, posities in te nemen via gediversifieerde mandjes van landbouwgrondstoffen.

Goudmalaise

Voor de vijfde week op rij was er vorige week sprake van uitstroom uit goud-ETP's. De goudprijzen hadden vorige week nog steeds te maken met een forse tegenwind door een sterkere dollar, optimistischer vooruitzichten voor de Amerikaanse economie tijdens de Fed-bijeenkomst en een verdergaande positieve ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt.