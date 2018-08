'Meer pijn voor bitcoin in 2018'

Dat schrijft Cnbc.

Goldman Sachs is niet optimistisch over het lot van bitcoin op de korte termijn. In het halfjaar-economische rapport van de bank wordt 'cryptocurrency mania' genoemd als een van de zes factoren die 'een onstabiele onderstroom veroorzaken' in de markt in de rest van 2018.

Traditionele functies

"Wij verwachten verdere dalingen en dat heeft te maken met onze mening dat cryptovaluta aan geen enkele van de drie traditionele functies van geld voldoet", zegt Sharmin Mossavar-Rahmani, CIO van de vermogensbeheertak van de bank.

"Het is geen ruilmiddel, geen rekenmiddel en geen waardeopslagmiddel. Wij denken dat cryptocurrencies zoals ze nu zijn, niet hun waarde kunnen behouden."

Mossavar-Rahmani wees ook op de relatieve waarde van cryptvaluta ten opzichte van de financiële markten in zijn geheel.

"Dalingen zullen niet zo'n grote impact hebben omdat cryptocurrencies in 2018 slechts 0,3 procent van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen. Wij vinden dat zowel traditionele media als sociale media er veel meer aandacht aan besteden dan gerechtvaardigd is."

Toekomst

Naar verluidt is Goldman Sachs van plan dit jaar een bitcoin trading desk te lanceren. De bank zou daarmee de eerste partij op Wall Street zijn die zoiets doet. CEO Lloyd Blankfein stelde in juni nog dat, hoewel hij zelf geen bitcoins bezit, hij een toekomst voor cryptomunten niet uitsluit.

