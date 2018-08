Deze vijf bedrijven profiteren van de zomerhitte

Vrouwen bloot, handel dood. Deze tegeltjeswijsheid geldt niet alleen voor de beurshandel, maar ook voor veel bedrijven. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die juist hun omzetten zien stijgen als de buitentemperatuur oploopt.

Nico Inberg, hoofd van de IEX Beleggersdesk, noemt vijf Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op die gevoelig zijn voor het warme zomerweer.

1. Unilever

Een van de beursfondsen die het warme weer toejuichen is Unilever. De ijsjes van Magnum, Cornetto en Solero - de merknamen van OLA - zijn in Nederlandse supermarkten niet aan te slepen, net als de bakken Ben & Jerry’s-ijs. Ook over de grens doet de ijsdivisie van Unilever goede zaken.

2. Heineken

Het tweede fonds dat Inberg noemt is Heineken. De terrassen zitten vol en ook thuis lessen veel Nederlanders hun dorst met een glas koel gerstenat. "Het is jammer dat Nederland het WK heeft gemist, maar het warme weer is goed voor de bieromzetten", aldus de beursexpert.

3. Sligro

Ook groothandel Sligro, die veel aan horecabedrijven levert, draait momenteel overuren. "De strandtenten zitten vol. Consumenten eten vaker buiten de deur, omdat ze geen zin hebben om met dit warme weer in de keuken te staan. Dat is gunstig voor Sligro, die aan veel horecabedrijven levert", licht Inberg toe.

4. Basic Fit

Aan de andere kant van het spectrum staat Basic Fit. In veel sportscholen kun je een speld horen vallen. "Consumenten gaan er niet naartoe, met dit mooie weer."

De meeste leden hebben al betaald voor een abonnement, dus de impact van een hittegolf is niet groot, zou je denken. "Maar de aanwas van nieuwe leden stokt. Veel consumenten stellen een abonnement uit tot de hitte voorbij is", meent Inberg. "Bovendien geven sporters tijdens hun bezoek aan Basic Fit ook geld uit, aan bijvoorbeeld frisdrankjes en extra spinninglessen. Die inkomsten loopt Basic Fit nu mis."

5. Beter Bed

Ook retailers met fysieke winkels zuchten onder het warme weer. Inberg heeft vorige week een aantal filialen van Beter Bed gebeld om te informeren naar de omzetontwikkeling, naar aanleiding van de kwartaalcijfers.

"Ze meldden mij dat er momenteel helemaal niemand komt. Consumenten hebben geen zin om met dit warme weer een nieuw bed uit te zoeken."

Ook andere winkelcentra zien de bezoekersaantallen teruglopen. "Consumenten hebben geen zin om door winkelcentra te sjouwen. Ze gaan liever naar het strand of een terras."

Lage impact op langere termijn

Hoewel sommige bedrijven gevoelig zijn voor weersinvloeden, moet de impact van de hittegolf op de omzetten niet worden overschat. "Zo'n hittegolf is tijdelijk", nuanceert Inberg.

"Bovendien worden warme zomers afgewisseld met regenachtige zomers, waardoor bedrijven die last hebben van de hitte de schade in andere jaren wel inhalen en vice versa. Op de langere termijn is het effect van één warme zomer dan ook niet zo groot."