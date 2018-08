Topaandelen voor augustus: ING, ABN, Shell en Galapagos

Bekijk hier het gehele artikel op Belegger.nl.

Zowel voor augustus als voor de komende zes maanden is het aantal experts dat een stijging van de AEX verwacht in de ruime minderheid.

Pessimisme niet gerechtvaardigd

Afgelopen maand overheerste de somberheid ook al. Daar waren toen volgens Van Zeijl voldoende redenen voor, zoals de Brexitperikelen, de dreigende handelsoorlog, een stijgende rente door afbouw van het QE-programma, verdeeldheid in Duitsland tussen de CDU en CSU, de devaluatie van de Chinese yuan, politieke onrust in Italië en een terugval van de economische groei Europa.

Achteraf blijkt dat pessimisme niet gerechtvaardigd. De AEX ging afgelopen maand met maar liefst 4,1 procent omhoog, waarmee juli uitdraaide op een uitstekende beursmaand.

Van Zeijl geeft als verklaring achteraf dat een aantal van de hierboven opgesomde factoren naar de achtergrond verdwenen is. "De meeting van Trump en Juncker was een opmerkelijk succes hoewel er niets concreets is uitgekomen. Maar het heeft in ieder geval de kans op een directe handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten even afgewend", licht Van Zeijl toe. "Dat is weer eens wat anders dan tweets over handelsoorlogen die makkelijk te winnen zijn."

Expertverwachting korte termijn

Ondanks de goede juli maand - of misschien wel juist daardoor - blijven de experts die aan de peiling deelnemen ook voor augustus somber gestemd over het verloop van de AEX.

Zoals u ziet in de bovenstaande tabel verwacht ongeveer 27 procent van de experts een stijging. Dat is meer dan vorige maand, toen 19 procent een stijging verwachtte. Maar het beeld blijft erg somber. Volgens Van Zeijl denken de experts dat een van de eerder genoemde factoren in augustus weer de kop op zal steken.

Hierbij moet wel worden aangemerkt dat het aantal deelnemers ditmaal beperkt was, vanwege de vakantieperiode en een technische storing. Er namen slechts 16 experts deel. Vorige maand waren dat er nog 74.

Expertverwachting komende halfjaar

Ook voor de komende zes maanden blijven de experts negatief gestemd. Het beeld is hier wel wat verbeterd: 20 procent is optimistisch en 27 procent pessimistisch. Vorige maand was dat nog respectievelijk 11 procent en 45 procent.

Galapagos bleek gouden tip

De ondervraagde experts bleken opvallend goed te zitten met hun voorspellingen voor individuele fondsen.

Zo zetten zij Galapagos bij de toppers. Niet onterecht, want de koers spoot vorige maand met maar liefst 19 procent omhoog. Ook een andere favoriet, ING, liet ook een mooie herstel zien, na een flinke reeks met negatieve maanden.

Shell en Heineken, die ook deel uitmaakten van het kwartet, bleven wat achter, na de presentatie van teleurstellende kwartaalcijfers.

Altice blijkt terecht te zijn ingedeeld bij de floppers. De koers kelderde met 18 procent. De andere floppers (ASML, ArcelorMittal en Randstad) presteerden wel bovengemiddeld. "Maar per saldo zou een fictief long-shortfonds toch 4,4 procent hebben verdiend. Een mooie score", concludeert Van Zeijl.

Favoriete aandelen augustus

Tot zover de terugblik. Voor de komende maand is de toplijst grotendeels hetzelfde gebleven. Alleen Heineken is ingeruild voor ABN Amro.

Bij de aandelen die volgens de experts waarschijnlijk gaan dalen, zijn wel de nodige verschuivingen te vinden. Altice en ASML prolongeren hun notering. Volgens Van Zeijl zal ASML naar verwachting ook last krijgen van het verslechterende techsentiment. Nieuw in het lijstje floppers is Philips.

De experts zijn al met al het meest optimistisch over ING en het minst over ASML en Altice.