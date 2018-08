Drie olie- en gasaandelen om te kopen... en te vergeten

Beleggingssite The Motley Fool zet drie top-industriespelers in de oliesector op een rij die ideaal zijn voor beleggers die willen kopen... en vergeten. Drie van de meest solide keuzes op dit moment zijn Royal Dutch Shell, Total en Magellan Midstream Partners.

Shell: bescherming in grootte

Hoe groter een bedrijf is, hoe meer zekerheid het biedt aan zijn investeerders. En Royal Dutch Shell is het grootste bedrijf op basis van inkomsten in de olie- en gassector, en overtreft zelfs rivaal ExxonMobil, die het grootste marktaandeel heeft.

Shell is niet alleen een groot bedrijf, maar het betaalt ook een groot dividendrendement. Momenteel is dat rendement - met ongeveer 5,6 procent - het beste in de sector. Net als veel andere oliemaatschappijen heeft Shell het dividend niet verlaagd tijdens de recente inzinking van de olieprijzen. Dat moet de aandeelhouders het vertrouwen geven dat, zelfs als de olieprijzen een tijdelijke terugval kennen, Shell dat sterke dividend kwartaal na kwartaal zal blijven betalen.

Maar wat als de olieprijzen een nieuwe aanhoudende periode van zwakte ervaren, of als de vraag naar olie helemaal opdroogt? Welnu, dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren, maar als dat zo is, heeft Shell zich goed gepositioneerd door investeringen in vloeibaar aardgas (LNG), een markt die naar verwachting nog sneller zal groeien dan de oliemarkt in het komende decennium.

Gas is, in tegenstelling tot elektriciteit, een efficiënte en goedkope bron van huisverwarming, dus de vraag zal sterk blijven naarmate de wereldbevolking toeneemt, zelfs als elektrische auto's sneller dan verwacht de overhand krijgen. Kortom, Shell is een gigantisch bedrijf dat uitstekende bescherming biedt aan zijn aandeelhouders.

Total: bescherming in de toekomst

Wat als je de strategie van Shell om één fossiele brandstof te vervangen voor een andere niet aantrekkelijk vindt en meer heil ziet in het vooruitzicht van een schone energietoekomst. Dan is de Franse oliemaatschappij Total misschien de juiste keuze. Het klinkt misschien tegenstrijdig om een 'Big Oil'-bedrijf aan te bevelen voor een schone energietoekomst, maar 'Big Oil' heeft verrassend veel geïnvesteerd in schone energie. En Total heeft het peloton geleid.

Total heeft niet alleen een meerderheidsbelang in SunPower, een fabrikant van zonnepanelen, maar telde in 2016 ook meer dan 1 miljard dollar neer voor batterijfabrikant Saft. Het bedrijf beheert een durfkapitaalfonds van 160 miljoen dollar, Total Energy Ventures, waarmee het investeert in veelbelovende energie start-ups, zoals accumaker Ionic Materials en de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen NIO.

En terwijl u wacht tot de toekomst van schone energie aanbreekt, kunt u tevreden zijn met de gestaag verbeterende resultaten van Total en het huidige dividendrendement van 4,6 procent.

Magellan: bescherming in betrouwbaarheid

Shell en Total zijn niet de enige energiebedrijven die aanzienlijke opbrengsten bieden. Het rendement van Magellan Midstream Partners bedraagt momenteel 5,2 procent, net iets minder dan Shell. Magellan is een zogenoemd Master limited partnership (MLP). Vanwege hun structuur zijn MLP's verplicht om bijna al hun netto-inkomsten uit te keren aan hun houders van deelnemingsrechten.

Opbrengsten boven 5 procent zijn niet ongebruikelijk voor MLP's, die u dikwijls tegenkomt in de energiesector waar ze pijpleidingen of oliebronnen beheren. Het huidige rendement van Magellan is zelfs lager dan dat van veel van zijn concurrenten.

Maar Magellan biedt aandeelhouders veel betrouwbaarheid voor een energie-MLP. Allereerst zijn de activiteiten van het bedrijf - het exploiteren van een binnenlands netwerk van pijpleidingen en terminals die geraffineerde aardolie, ruwe olie en ammoniak transporteren - stabiel en betrouwbaar, vooral omdat de Amerikaanse petroleumproductie en -vraag blijven stijgen.

Ten tweede is het bedrijf erin geslaagd om enkele van de financiële problemen die de sector teisteren, te vermijden. Omdat de aanleg van pijpleidingen en terminals duur is, vereisen veel energie-infrastructuurprojecten intensieve uitgaven vooraf, wat betekent dat hoge schuldenniveaus de norm zijn in de industrie.

Veel MLP's hebben schuldniveaus die bijna vijf keer hun winst voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en waardevermindering (Ebitda) naderen - of zelfs overschrijden. Het schuldniveau van Magellan ligt met slechts 3,5 keer de Ebitda ruim onder het niveau van de meeste van zijn concurrenten. Het heeft ook een gezonde dekking voor zijn dividend, ongeveer 1,2 keer, wat betekent dat het voldoende inzetbare cash heeft om groeiprojecten te financieren.

Zie ook: 3 aandelen om voor altijd vast te houden