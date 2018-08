Vijf financiële voorspellingen die (nog) niet zijn uitgekomen

"Natuurlijk kunnen deze voorspellingen nog steeds uitkomen. Maar ik heb mijn twijfels. Misschien zijn deze vijf financiële prognoses niet de 'slam dunk' die ze lijken", schreef Clements. De vijf voorspellingen zijn:

1. Aandelen zullen terugkeren naar gemiddelde historische waarderingen

"Of je nu kijkt naar koers-winstverhoudingen, conjunctuurgezuiverde koers-winstverhoudingen, dividendrendementen of Tobin's Q, de aandelenmarkt van vandaag is duur. Maar dit is niet echt nieuws", verklaarde Clements.

Inderdaad, als beleggers zouden gaan verkopen vanwege torenhoge waarderingen, zouden ze dat al lang geleden hebben gedaan. Aandelen zijn voor een groot deel van de afgelopen kwarteeuw al prijzig, en toch tonen de aandelenkoersen geen tekenen van terugkeer naar hun 100-jarig gemiddelde van 16,5 keer de gerapporteerde jaarwinst.

"Het lijkt erop dat we in onze steeds rijker wordende wereld gewoon te veel kapitaal hebben met te weinig investeringsmogelijkheden."

Dit betekent niet dat waarderingen er niet toe doen. Omdat de koers-winstverhoudingen zo hoog zijn en het dividendrendement zo laag is, zullen de aandelenrendementen in het komende decennium waarschijnlijk bescheiden zijn, tenzij aandelen nog een extra boost krijgen door stijgende waarderingen. "Het kan gebeuren. Maar ik zou er niet op rekenen", aldus Clements.

2. De rentes gaan omhoog

Twee decennia geleden was het rendement van de tienjarige staatsobligaties het dubbele van het huidige rendement. Veel beleggers wachten al minstens sinds de jaren negentig op hogere rentetarieven. De rentetarieven zijn wel iets gestegen. De tienjaarsrente staat nu op 2,96 procent, een stijging ten opzichte van het dieptepunt van 1,37 procent in juli 2016.

Toch blijven de absolute rentetarieven schoorvoetend laag, waardoor het nominale obligatierendement in de komende jaren vrijwel zeker bescheiden zal zijn. Maar alleen omdat de rente laag is, kan niet worden gegarandeerd dat de rente zal stijgen.

"Het is altijd gevaarlijk om te veronderstellen dat de marktprijzen, die de collectieve wijsheid van alle beleggers weerspiegelen, verkeerd zijn en dat jij het beter weet. In plaats daarvan zou ik de markt op zijn woord geloven: wat de rentetarieven ook zijn, dat is de beste indicator van waar ze zouden moeten zijn", aldus Clements.

3. De inflatie komt terug

Een van de redenen waarom de rente laag is, is omdat ook de inflatie bescheiden is. "De jaren zeventig was een decennium van hoge inflatie, olieschaarste, hoge rentetarieven en tuimelende beurswaarderingen, en we blijven vrezen dat al deze factoren zullen terugkeren. Maar zal dat ook gebeuren? De geschiedenis kan zich herhalen als de omstandigheden vergelijkbaar zijn, maar het herhaalt zich niet alleen omwille van de herhaling."

4. Belastingen gaan omhoog

Clements is er samen met vele anderen lang van uitgegaan dat de belastingtarieven onhoudbaar laag zijn en uiteindelijk zullen stijgen. Maar ondanks alle zorgen over het federale tekort zijn belastingverhogingen uitgebleven.

"We hebben al een federaal begrotingstekort van 900 miljard dollar en worden geconfronteerd met steeds groeiende federale uitgaven voor sociale zekerheid en Medicare. Compensatie van deze fiscale hoofdbrekens zijn lage rentetarieven, dus het onderhouden van de federale schuld is tot nu toe niet al te zwaar gebleken", aldus Clements.

5. Er komt een pensioencrisis

Er wordt in de Verenigde Staten al lang gesteggeld over de teloorgang van de traditionele pensioenregelingen en het falen van werknemers om goed gebruik te maken van de 401k-plannen die ze hebben vervangen. "Hoewel ik denk dat de bezorgdheid gerechtvaardigd is, denk ik ook dat we ons een gouden tijdperk herinneren dat nooit heeft bestaan", aldus Clements.

Zo bleek uit een studie van de socialezekerheidsadministratie dat onder de oudste babyboomers, geboren tussen 1946 en 1950, slechts 50 procent van de huishoudens traditionele pensioenen heeft - wat betekent dat 50 procent dat niet heeft. "De realiteit: er was geen glorieus verleden toen alle Amerikanen tevreden met pensioen gingen met gulle maandelijkse cheques van hun voormalige werkgevers."

Volgens Clements is het niet zo dat de arbeiders van vandaag helemaal niet voorbereid zijn op hun pensioen. Het probleem is eerder dat ze veel beter voorbereid moeten zijn dan eerdere generaties, omdat ze veel langer met pensioen gaan.

"Als mensen rond hun vijfenzestigste met pensioen blijven gaan, zullen we een natie hebben - en zelfs een wereld - met te weinig werknemers en te veel gepensioneerden, en we zullen gewoon niet in staat zijn om de goederen te produceren en diensten te leveren die de samenleving nodig heeft."

"Op de een of andere manier moeten we de Amerikanen overtuigen langer op de arbeidsmarkt te blijven, niet alleen omwille van hun eigen financiële belangen, maar omwille van de samenleving. Waarschijnlijk kunnen we dat bereiken door een onaantrekkelijke combinatie van hogere belastingtarieven, hogere inflatie, slecht beleggingsrendement en bezuinigingen op sociale zekerheid en Medicare."

Dat raakt volgens Clements aan alle vijf langverwachte ontwikkelingen. Maar misschien zal er niets gebeuren op dat vlak. Als mensen langer blijven doorwerken zullen er meer goederen en diensten worden geproduceerd en meer belastingen worden betaald. Dat zal op zijn beurt helpen om de inflatie en de rente te beperken, terwijl het ook de bedrijfswinsten en dus de aandelenkoersen opdrijft. "Het resultaat? We hoeven misschien nooit rekening te houden met de vijf grote ontwikkelingen die lang zijn voorspeld."

Lees ook: Deze alarmbellen voorspellen een berenmarkt