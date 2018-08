'Fundamentals opkomende markten blijven uitstekend'

Maar er is hoop, zegt Luke Barrs, Emerging Markets Specialist bij Goldman Sachs Asset Management.

Ten eerste is er volgens hem fundamenteel weinig mis met de economieën in de emerging markets (EM). De groeicijfers zijn er over het algemeen goed - enkele uitzondering daargelaten - en de waarderingen van aandelen en obligaties niet overdreven hoog.

De koersdalingen zijn bijna geheel terug te voeren op de handelsruzie tussen de VS met de rest van de wereld, met name China. Dat, in combinatie met de dure dollar en een langzaam oplopende Amerikaanse rente, doet beleggers vrezen voor een rem op toekomstige groei.

Barrs is daar niet bang voor. Gemiddeld genomen hebben de EM geleerd van de vorige uptick in 2013 van de dollar en de rente. Toen waren veel landen kwetsbaar vanwege een zwakke betalingsbalans. Nu is dat anders. De emerging markets hebben nu over het algemeen meer deviezenreserves, een sterkere handelsbalans en minder inflatie.

Over een kam scheren

Ten tweede moeten de emerging markets volgens Barrs niet over een kam worden geschoren. Het ene land zal veel meer last hebben van een handelsoorlog tussen de VS en China dan een ander. Differentiatie is dus van belang.

Ten slotte geldt voor veel emerging markets, met China voorop, dat ze de laatste vijf tot tien jaar zijn overgestapt van een exportgeleide economie naar een economie die veel meer leunt op binnenlandse vraag (domestic demand-led). Dat maakt EM niet onkwetsbaar voor een handelsoorlog, maar de gevolgen van een tarievenoorlog zijn wel kleiner.

Verre horizon

Veel hangt volgens Barrs af van de volgende stap van Donald Trump. Tot nu toe valt het allemaal nog best mee met de door de VS opgelegde handelsbarrières op ongeveer 85 miljard dollar aan goederen. Maar als Trump straks zijn dreigement uitvoert met nog eens een extra pakket van tarieven op goederen ter waarde van 200 miljard, dan neemt de pijn snel toe.

Barrs wil hier in zijn analyses niet van uitgaan. "Als langetermijnbeleggers geloven wij dat het beter is te focussen op de fundamentals, en die blijven sterk bij emerging markets. Al het andere is speculeren."

Dieptepunt voorbij

Zijn collega's bij de Goldman Sachs Groep denken er niet heel anders over, maar wel een beetje, zo blijkt uit een artikel van Bloomberg vorige week. Hierin stellen Caesar Maasry en Ron Gray dat de emerging markets waarschijnlijk in juni al de ergste beurspijn hebben geleden. Toen stonden de EM-obligaties op hun laagste punt.

Zij prefereren Latijns Amerikaanse aandelen en valuta, obligaties uit Mexico, Libanon, Egypte, Brazilië, Peru en Columbia, en alle soorten Zuid-Afrikaanse obligaties.

Maar zolang de handelsoorlog tussen de VS en China blijft dooretteren manen ze tot voorzichtigheid in Zuidoost-Azië.