Inkoop eigen aandelen drijft rendement niet

Ons eigen Shell heeft voor de komende twee jaar 25 miljard dollar gereserveerd voor een stevig inkoopprogramma.

Vooral in de Verenigde Staten hebben de recente belastinghervormingen een explosieve groei van de inkoop van eigen aandelen in gang gezet. Veel bedrijven brengen hun centjes van overzee terug naar huis en geven ze direct door aan de aandeelhouders.

Volgens het onderzoeksbureau Trim Tabs is er in de VS in het tweede kwartaal voor een ongelofelijke 436,6 miljard dollar aan inkoopprogramma's aangekondigd. Dat is een nieuw record. Het is ook fantastisch nieuws voor aandeelhouders, zo zou je denken. Columnist Mark Hulbert van Marketwatch zet daar echter zijn vraagtekens bij.

Aandeleninkoop minder link

Wetenschappelijk onderzoek toont eenduidig aan dat inkoop van eigen aandelen een goed teken was voor aandelen in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. De bedrijven die hiertoe overgingen boekten een significante outperformance tegenover bedrijven die geen eigen aandelen inkochten. Maar sinds 2000 is deze trend veranderd, zo blijkt uit een studie van twee Chinese economen.

Wat verklaart deze omslag? Een reden is dat bedrijven de inkoop van eigen aandelen meer en meer zijn gaan zien als alternatief voor het uitkeren van dividend.

De inkoop van eigen aandelen heeft zo zijn voordelen. Een verlaging van het dividend lokt altijd heftige koersreactie uit. Maar als de inkoop van eigen aandelen wordt opgeschort of uitgesteld, dan is de reactie veel minder negatief. Bedrijven kiezen er daarom soms expres voor hun dividend op een relatief laag pitje te houden, zodat beleggers minder snel worden teleurgesteld.

Het gevolg is dat bedrijven allang niet meer alleen, zoals vroeger, eigen aandelen inkopen omdat ze ondergewaardeerd zijn, maar puur om van hun vrije cash flow af te komen. Dat blijkt ook uit een studie van de University of Southern California. Bedrijven met een overvloed aan cash op de balans gingen twaalf maal zo vaak over tot inkoop van eigen aandelen dan bedrijven die ondergewaardeerd zijn op de beurs.

Bloomberg ziet wel grote verschillen tussen de VS en Europa. In de VS is de inkoop van eigen aandelen al jaren zeer populair. In de EU is dat minder het geval. Opvallend genoeg hebben juist in Europa bedrijven die eigen aandelen inkochten de laatste twee jaar wel degelijk beter gerendeerd dan bedrijven met een hoog dividend.

Extra ongelijkheid

Economen zetten ondertussen grote vraagtekens bij de maatschappelijke wenselijkheid van de inkoop van eigen aandelen. Zo hebben onderzoekers van het Roosevelt Institute ontdekt dat het ten koste gaat van hogere salarissen, R&D (research & development) en andere investeringen die de productiviteit verhogen.

Per saldo verhoogt de inkoop van eigen aandelen daardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk en remt het de groei. Het is iets wat aandeelhouders minder belangrijk vinden, hoewel steeds meer institutionele beleggers de kwalijke gevolgen van ongelijkheid beginnen te vrezen. Ongelijkheid en populisme zijn kanten van dezelfde medaille.