Topanalist adviseert deze drie technologieaandelen

Volgens TipRanks - een platform dat de prestaties van Wall Street-analisten rangschikt - is Richard Davis van Canaccord op dit moment de best presterende analist. Dat is een indrukwekkende eer: nummer 1 van de meer dan 4800 analisten. Op basis van de aanbevelingen van Davis in de technologiesector koos TheStreet drie softwarebedrijven uit die de markt verpletteren.

Salesforce

Salesforce is wereldleider op het gebied van platformen voor klantrelatiebeheer (CRM). De maker van bedrijfssoftware steeg dit jaar al 42 procent in waarde. Het vertrouwen van Wall Street-analisten in Salesforce is groot. Het aandeel kreeg in de laatste drie maanden maar liefst 23 koopadviezen.

Ook topanalist Davis heeft het aandeel op een 'sterk koopadvies' staan. De analist volgt het bedrijf al jaren en heeft een succespercentage van 91 procent met zijn posities in Salesforce. De analist volgt het bedrijf al jaren en schroefde onlangs zijn koersdoel op van 135 naar 150 dollar per aandeel. In 2011 voorspelde Davis al dat: "CRM-aandelen zullen een van de eerste plaatsen zijn waar groei-investeerders massaal naartoe trekken wanneer de risk off-handel afneemt".

Adobe

Voor beleggers in softwaregigant Adobe is het ook een goed jaar. Het aandeel steeg dit jaar al met 46 procent. Adobe kreeg in de afgelopen drie maanden 13 koopadviezen. Het gemiddelde koersdoel biedt een opwaartse potentieel van 5 procent.

Davis heeft Adobe op een koopadvies staan sinds hij twee jaar geleden begon met het volgen van het bedrijf. Davis ging destijds tegen het negatieve sentiment in en stelde niet te geloven dat Adobe's beste dagen achter de rug zijn. De analist maakte van het aandeel een large-cap favoriet. Afgelopen maand verhoogde Davis zijn koersdoel naar 280 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 9 procent. De analist heeft een slagingspercentage van 94 procent met zijn adviezen voor Adobe.

Dropbox

Na elf jaar als een privaat bedrijf maakte online opslag- en softwarebedrijf Dropbox zijn beursdebuut in maart dit jaar. Het was een succesvolle beursintroductie met een koerswinst van meer dan 40 procent. Sindsdien is het aandeel met bijna 10 procent gestegen. In de afgelopen drie maanden ontving Dropbox vijf koopadviezen en het gemiddelde koersdoel biedt een opwaarts potentieel van bijna 14 procent.

Hoewel de aandelenkoers in eerste instantie daalde na het eerste kwartaalbericht van Dropbox als beursgenoteerd bedrijf, greep Davis dit aan als een goede koopmogelijkheid. Hij verhoogde zijn koersdoel naar 36 dollar per aandeel, wat een rendement biedt van 15 procent.