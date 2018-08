Pas op voor grootste verkoopgolf in maanden

Dat schrijft MarketWatch.

"We denken dat de verkoop net is begonnen", verklaarden de analisten. De rally op Wall Street vertoont volgens hen tekenen van uitputting en de grote positieve katalysatoren liggen achter ons. Ook is er weinig dat aandelen verder omhoog kan blijven stuwen.

"Na de sterke kwartaalresultaten van Amazon en een zeer sterke economische groei in het tweede kwartaal is er voor beleggers weinig over om naar uit te kijken."

Winnaars

De verkoopgolf begon volgens Morgan Stanley langzaam, zwelde gestaag aan, en trof vooral de grootste winnaars van het jaar. "Het belangrijkste voor ons is dat we denken dat de verkoop net is begonnen en dat deze correctie de grootste zal zijn sinds de terugval die we in februari hebben meegemaakt", aldus de analisten.

De koersval zal volgens de analisten een groter negatief effect kunnen hebben op de gemiddelde portefeuille die zich concentreert op technologie, consumentengoederen en smallcaps.

Een beurscorrectie wordt gedefinieerd als een afname van minstens 10 procent ten opzichte van een recente piek. Zowel de Dow Jones-index en de S&P 500 lieten begin februari een correctie zien. De Dow zit nog altijd in correctiegebied - wat betekent dat de index nog niet met 10 procent is gestegen ten opzichte van het dieptepunt. De S&P wist afgelopen week het correctiegebied te verlaten. De Nasdaq kende geen correctie.

Sterk cijferseizoen

Aandelen hebben het de laatste tijd goed gedaan. De Dow is in juli ruim 4 procent gestegen en de S&P 500 won iets meer dan 3 procent. De Nasdaq ging 1,6 procent vooruit en tikte in juli meerdere records aan.

Een groot deel van de rally werd gedreven door het sterke cijferseizoen. Veel bedrijven versloegen de verwachtingen van analisten. Ook was er een aantal spraakmakende teleurstellingen, waaronder Netflix en Facebook.

"We moeten toegeven dat de markt in de afgelopen weken wat misleidende signalen heeft afgegeven door de schade aan de brede indices te beperken na de tegenvallende resultaten van Netflix en Facebook. We denken dat dit simpelweg leidde tot een nog groter gevoel van schijnveiligheid in de markt", schreef het analistenteam van Morgan Stanley.

Zowel de aandelen van Facebook als die van Netflix kwamen in een berenmarktgebied terecht, wat wordt gedefinieerd als een daling van ten minste 20 procent ten opzichte van een recente piek.

Aanzienlijke waardevermindering

Morgan Stanley voorspelt een verdere berenmarkt, waarbij "elke sector in de S&P 500 een aanzienlijke waardevermindering zal ondergaan". De sectoren technologie en cyclische consumentengoederen vormden daarin tot nu toe een uitzondering. Deze twee sectoren hebben het grootste deel van de vooruitgang van de markt in 2018 veroorzaakt. Technologie is 12,5 procent gestegen, terwijl de sector cyclische consumentengoederen met 12,8 procent toenam.

Dat deze twee industriegroepen tot nu toe niet veel zijn gedaald, betekent volgens de analisten echter nog niet dat ze dat niet zullen doen. "Hoewel het mogelijk is dat deze twee sectoren niet dezelfde neergang zullen ervaren als andere cyclische sectoren, denken wij dat het onwaarschijnlijk is en worden we daarin gesterkt door de missers van Facebook en Netflix en de koersbewegingen van afgelopen week."

De analisten wijzen er wel op dat kapitaal mogelijk van deze twee sectoren naar anderen kan stromen, waardoor de S&P 500 rond het huidige niveau blijft hangen in plaats van met 10 procent te dalen, zoals ze verwachten.

