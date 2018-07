Goldman: Opkomende markten hebben bodem bereikt

Dat meldt Bloomberg op basis van een rapport van Goldman Sachs.

"De koersbewegingen in 2018 op de opkomende markten zijn niet ongebruikelijk op historische basis", schreven de Goldman-analisten Caesar Maasry en Ron Gray. Groeicijfers, meestal een betere indicator dan waarderingen, hebben recente tekenen van stabiliteit laten zien, concludeerden ze.

Beste markten om in te beleggen

De belangrijkste aanbevelingen van Goldman Sachs voor de opkomende markten zijn:

Latijns-Amerikaanse aandelen en valuta's.

Hoogrentende schuld (high yield obligaties). Met name uit Mexico, Egypte en Libanon

Obligatiemarkten van Brazilië, Peru en Colombia, waar de rentecurves relatief steiler zijn

Alle Zuid-Afrikaanse activa, behalve aandelen

Deze kunt u beter mijden

Goldman Sachs noemt ook enkele markten waar beleggers beter met een boogje omheen kunnen lopen:

Lokale obligatiemarkt van Turkije, vanwege grote politieke risico's

Aziatische aandelen, vanwege de handelsspanningen met de VS

Goldman Sachs staat niet alleen in haar optimisme. De afgelopen tijd heeft een groeiende groep prominente strategen en vermogensbeheerders ervoor gekozen om meer geld te laten vloeien naar opkomende markten, na de zwakke prestaties in het tweede kwartaal.

Risicovol

De kans bestaat wel dat dit te vroeg is, omdat de markt nog niet is uitgebodemd. Goldman waarschuwt er dan ook voor dat het verkeerd inschatten van de timing "uiterst pijnlijk" kan zijn.

De recente koersdalingen zijn echter niet ongewoon, concludeert Goldman uit zijn analyse die teruggaat tot 1988. "Beleggingen in opkomende markten zijn vaak volatiel en dit soort correcties vinden elk jaar plaats", aldus de Goldman-analisten. De bewegingen dit jaar komen goed overeen met de historische koersontwikkeling.

Aandelen of obligaties?

Of het nu het juiste moment is om terug te keren in opkomende markten, varieert volgens de analisten per beleggingscategorie. Vroeg deelnemen aan aandelen- of valutatransacties kan onfortuinlijk uitpakken. Beleggingen in obligaties daarentegen bieden volgens Goldman Sachs een betere balans tussen rendement en risico.