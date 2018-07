Drie dingen die je als belegger vooral moet laten

De Amerikaanse zakenwebsite Business Insider stelde een lijstje samen met signalen die erop wijzen dat je als belegger het verkeerde pad bewandelt. Zijn deze punten op jou van toepassing? Krab jezelf dan goed achter de oren en probeer het roer om te gooien. Wij sommen er een paar voor je op.

1. Met de korte termijn bezig zijn

Snel rijk worden met beleggen? Dat overkomt slechts een handjevol. Voor beleggen heb je vaak een wat langere adem nodig. Schiet niet in paniek bij elke koersdaling of bij elk slecht nieuwtje over een bepaalde onderneming. Beleggingen moet je vaak even laten voor wat ze zijn.

Een andere tip is dan ook niet om iedere dag te bekijken wat je aandelen doen. De gedachte hierachter is dat je anders teveel handelt vanuit je emotie in plaats van verstandig nadenkt over je keuze om wel of niet te verkopen. Voorkom dat je iedere dag of iedere week naar je beleggingen gaat kijken.

Maar: pas ook op dat je je beleggingen niet vergeet. Het blijft namelijk evengoed belangrijk om eens in de zoveel tijd je portefeuille te beoordelen. Wordt het tijd om te verkopen of juist om bepaalde beleggingen bij te kopen om zo de risico's in balans te houden? Vraag jezelf dit eens in de zoveel tijd af.

2. Met de kudde meegaan

Kuddegedrag komt onder beleggers veel voor. Een onderneming presteert fantastisch en iedereen is enthousiast en koopt aandelen. Dit is echter geen garantie dat de aandelen verder zullen stijgen.

Als de resultaten van de onderneming toch niet zo fantastisch waren als voorzien, dan kan een koers ook ineens imploderen terwijl het bedrijf onderliggend eigenlijk nog steeds sterk is. Koop andersom ook geen aandeel simpelweg omdat niemand 'm wil hebben.

3. Op één paard wedden

Een inkoppertje: het is aan te raden je geld te beleggen in meerdere beleggingscategorieën. Zorg dus voor een gespreide portefeuille met bijvoorbeeld aandelen, obligaties, indextrackers of vastgoed. Afhankelijk van hoeveel risico je wilt lopen op je beleggingen, natuurlijk.

Daarbij komt kijken dat veel winsten in de markt afkomstig zijn van een klein aantal 'grote winnaars'. Denk aan Microsoft of Intel. Je kunt je volledig storten op de zoektocht naar de volgende grote winnaar, met de kans dat je deze nooit zal vinden. Of je kunt breder zoeken, bijvoorbeeld via een indexfonds met meerdere aandelen. Je winsten zijn dan minder, maar je káns op winsten juist niet.