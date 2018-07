Hitteplan uit de kast

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar column op Belegger.nl.

Bij passief beleggen kiest een belegger ervoor om te beleggen in één of meerdere indices. Indexbeleggen is op zich eenvoudige manier van beleggen, met een tracker volg je immers de index. Dit betekent dat het behaalde rendement altijd min of meer gelijk zal zijn aan de ontwikkeling van de desbetreffende index. De gedachte achter deze passieve beleggingsstrategie is dat je op de lange termijn de markt niet kunt verslaan.

Scheelt huiswerk

Dat scheelt een hele hoop aan huiswerk zou je zeggen. Het enige wat je volgens deze theorie moet weten en doen is in welke fase van de cyclus een economie zich bevindt en vervolgens gedisciplineerd bijkopen. Wie naar de grafiek van de Dow Jones over de laatste 100 jaar kijkt ziet dat deze index nu vele malen hoger staat, maar dat de waardeontwikkeling in de loop der tijd met behoorlijke pieken maar ook met behoorlijke dalen gepaard is gegaan.

Overigens is er geen garantie dat elke tracker op een (deel)index in de toekomst hoger zal staan.

De AEX sec, en dan niet de herbeleggingsindex, is daar een goed voorbeeld van. De hoogste stand werd bereikt op 4 september 2000 met een waarde van 703,18 punten. Sindsdien hebben we deze stand niet meer op de borden gezien. Tenminste, niet als we het dividend niet meerekenen.

Beste jongetje van de klas

Tegenover passief of indexbeleggen staat actief beleggen. Bij actief beleggen doe je als belegger je best om de beste jongetjes van de klas, lees: een index, te selecteren. Het doel van een actieve belegger is om een zo optimaal mogelijk rendement te realiseren. Natuurlijk kleven aan deze beleggingsstrategie voor- en nadelen.

Het kost veel tijd want je moet natuurlijk heel goed je huiswerk doen en niet zo maar blindvaren op de tips van anderen. Niet alleen de fundamenten, maar ook koersgrafieken kunnen meespelen in de beslissing om een aandeel te kopen dan wel van de hand te doen. Omdat de koersvorming echter eveneens beïnvloed wordt door moeilijk te doordrongen factoren als emotie en sentiment, bestaat altijd het risico dat een aandeel niet presteert zoals je als belegger vooraf had verwacht.

Beste rendementen

Uit diverse onderzoeken zou blijken dat passief beleggen op lange termijn de beste rendementen brengt. Het opwaarts potentieel van aandelenselectie ligt bij goede kwartaalcijfers, een overname of ander goed nieuws dat beleggers tevreden stemt. Bij actief beleggen kan snel schakelen van belang zijn. Wanneer een bedrijf slecht nieuws naar buiten brengt, kan dit gevolgen hebben voor de koers op korte en op lange termijn.

Passief beleggen is dankzij trackers eenvoudig, kost weinig tijd en is relatief goedkoop. Maar je moet niet vergeten dat je bij passief beleggen altijd een blootstelling hebt aan de totale index. Je hebt dus niet alleen die beste jongetjes van de klas in portefeuille, maar ook de brekebeentjes. Als de markt daalt, daalt de waarde van jouw beleggingen eveneens en in dezelfde mate. Veelal blijkt bij een dalende markt pas hoe het werkelijk zit met de verhandelbaarheid van ´jouw´ trackers. Zijn deze wel liquide genoeg als iedereen er op hetzelfde moment uit wil?

Eigen keuze

Maar, beleggen is iets heel persoonlijks en uiteindelijk is het aan iedereen zelf om een bij jou passende keuze te maken tussen actief en passief. Waar slaap je het beste bij?