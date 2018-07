Koop aandelen op basis van uw leeftijd

Dat schrijft Cnbc. "Niemand heeft een kristallen bol om te bepalen hoe aandelen morgen zullen presteren - of in de komende tien jaar. Dus in plaats van aandelen te kopen op basis van timing van de markt, raad ik aan om de tijdshorizon te bepalen voor wanneer u de beleggingsfondsen nodig hebt om uw pensioenkosten te dekken. Zodra u deze periode weet, is het veel eenvoudiger om te bepalen hoeveel aandelen u moet bezitten", aldus Brown.

Brown geeft enkele richtlijnen op basis van leeftijd en de noodzaak om geld beschikbaar te hebben voor pensionering.

Leeftijdsgroep van 20 en 30 jaar

Mensen in deze leeftijdsgroep zullen waarschijnlijk tientallen jaren hebben voordat ze geld moeten opnemen uit een beleggingsportefeuille. Voor deze groep adviseert Brown om minstens 80 procent van de beleggingsportefeuille in aandelen te houden.

Voor millenniums die vroeg met pensioen willen gaan, is er wat voor te zeggen om een deel van de portefeuille in meer conservatieve beleggingen te stoppen. Succesvolle, jonge leidinggevenden die van plan zijn om op 50-jarige leeftijd met pensioen te gaan hebben een mix van obligaties, onroerend goed, contant geld of alternatieve beleggingen nodig om hun kapitaal te beschermen tegen berenmarkten terwijl ze hun vermogen opbouwen. Zij kunnen in deze situatie het percentage aandelen in hun portefeuille met 10 tot 20 procent verminderen om ruimte te maken voor andere activa.

Veertigers en 50-plussers

Dit is meestal de leeftijd waarop mensen gaan nadenken over hun pensioen - en wat ze moeten sparen om daar te komen. Een veertiger die nog niet genoeg heeft gespaard, maar binnen tien jaar wil stoppen met werken, heeft misschien een agressiever plan nodig om zijn doelen te bereiken. Deze groep zal nog steeds 70 procent of meer van de portefeuille in aandelen moeten beleggen, maar de belangrijkste actie die ze kunnen ondernemen om hun pensioendoel te bereiken, is meer geld besparen.

Iemand die van plan is om op zijn vijftigste met pensioen te gaan, moet ervan uitgaan dat zijn pensioenperiode mogelijk langer is dan de periode die hij heeft gewerkt. Dat kan eng zijn als u zich bedenkt dat u gedurende drie decennia geld hebt bespaard, maar misschien een pensioenplan nodig hebt dat vier decennia beslaat.

Het bereiken van financiële zekerheid op uw vijftigste betekent niet dat het een goed idee is om de investeringen in aandelen massaal in te perken. Als een persoon in deze situatie niet voor ten minste 50 procent tot 70 procent in aandelen heeft geïnvesteerd, kan zijn koopkracht afnemen tijdens pensionering.

Zestigers en 70-plussers

Veel mensen moeten langer doorwerken voor ze met pensioen kunnen gaan of ze blijven doorwerken omdat ze houden van hun werk. Maar ook deze groep heeft een plan nodig om grote uitgaven te dekken zoals langdurige zorg als hun salaris wegvalt. Voor deze groep adviseert Brown een uitgebalanceerde portefeuille van aandelen, obligaties, contanten en andere beleggingen aan.

Voor diegenen die al met pensioen zijn, in goede gezondheid verkeren en geld onttrekken aan hun beleggingsrekeningen om de kosten van levensonderhoud te dekken, adviseert Brown dat aandelen 40 procent tot 60 procent van hun portefeuille uitmaken. Idealiter heeft een gepensioneerde vijf tot tien jaar aan levensonderhoud in conservatievere beleggingen, zoals contanten, obligaties en andere alternatieven.

