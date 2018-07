Luxe-aandelen die niets te vrezen hebben van een handelsoorlog

Denk aan de Amerikaanse boeren die soja, rundvlees en andere goederen naar China exporteren en de arbeiders in het middenwesten die zien hoe Harley-Davidson de productie naar het buitenland verplaatst om vergeldingstarieven te vermijden.

Maar er is een groep die zich geen zorgen maakt over de hogere prijzen als gevolg van een mogelijke handelsoorlog, namelijk de rijken, schrijft columnist Jeff Reeves van MarketWatch.

Rijken maakt het niet uit

De rijken maakt het niet uit of dure items als sportwagens, handtassen en horloges die ze kopen een extra 500 dollar of zelfs 1000 dollar kosten. In sommige gevallen kan dat hogere prijskaartje bepaalde geïmporteerde goederen juist nog exclusiever maken.

Reeves stelt dan ook dat voor beleggers de sector van luxegoederen een van de weinige plaatsen is die veilig zal zijn in het geval van een handelsoorlog, aangezien rijke mensen graag een beetje extra willen uitgeven voor hun statussymbolen.

Bedrijven als Kors, LVMH, Tiffany, Ferrari, PVH, Tapestry en Luxottica zullen volgens de columnist weinig last hebben van een internationale handelsoorlog.

Michael Kors

Het aandeel van Michael Kors Holdings lijkt niet te stoppen, met een koersstijging van 90 procent in de afgelopen twaalf maanden. Het bedrijf heeft bewezen over uithoudingsvermogen te beschikken en de consistente omzet en winstgroei hebben het vertrouwen van Wall Street gewonnen.

De overname van schoenmaker Jimmy Choo voor 1,2 miljard dollar in 2017 lijkt ook meer deuren te openen en de productlijn voor dit luxe modehuis te verbreden.

LVMH

Weinig merken stralen meer luxe uit dan het Franse LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. De laatste tijd waren de zaken ook bijzonder gunstig voor beleggers in LVMH, met een koersstijging van 30 procent in de afgelopen twaalf maanden en een verdubbeling van de koers in de afgelopen drie jaar.

Dit komt zowel door de krachtige topmerken als door zogenaamde 'aspirationele' productlijnen die het voor de minder rijken mogelijk maken om producten te bezitten die normaal gesproken geassocieerd worden met de superrijken.

Tiffany & Co

Juwelen-icon Tiffany & Co. heeft de laatste tijd ook behoorlijk gedraaid, met een koerswinst van ongeveer 40 procent in de afgelopen twaalf maanden. Dat komt voor een groot deel door de beter dan verwachte kwartaalresultaten die de aandelen naar een nieuw hoogtepunt duwden.

Een verschuiving in de collectie naar meer eigentijdse stijlen en sterke cijfers voor de consumentenbestedingen, bezorgde het bedrijf een tweecijferige winst- en omzetgroei, en Wall Street-analisten verwachten opnieuw een sterk resultaat voor het afgelopen kwartaal.

Ferrari

De beursintroductie in 2015 van Ferrari maakte het zelfs voor de kleine belegger mogelijk om een aandeel te kopen in de exclusieve Italiaanse automaker. En als je de aandelen ongeveer drie jaar geleden had gekocht, zou je ongeveer 140 procent hebben gewonnen, waarvan ongeveer 35 procent in de afgelopen twaalf maanden.

De groei van Ferrari zet zich voort in 2018. In mei meldde de automaker dat de nettowinst met maar liefst 19 procent is gestegen ondanks alle onzekerheid en volatiliteit door de dreigende handelsoorlog.

PVH

PVH Corp. is het moederbedrijf van prestigieuze kledingontwerpers zoals Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Het houdt ook licentieovereenkomsten met andere grootmachten zoals Kenneth Cole en DKNY. Mede dankzij de sterke trend in de consumentenbestedingen in de VS wist PVH de verwachtingen van analisten te verslaan en stegen de aandelen in de afgelopen twaalf maanden met 30 procent.

Maar even belangrijk voor de langetermijngroei van het bedrijf is het indrukwekkende succes in China - een trend die grotendeels onaangetast blijft door handelsoorlogen of importtarieven, aangezien deze westerse labels worden gezien als statussymbolen.

Tapestry

Eind 2017 veranderde Coach zijn naam in Tapestry om meer aandacht te geven aan de andere merken van het concern, waaronder Kate Spade en Stuart Weitzman.

Maar hoe je het bedrijf ook noemt, de resultaten zijn sterk. Tapestry koerst dit jaar af op een indrukwekkende omzetgroei van 30 procent, mede dankzij de deal met Kate Spade en een winstgroei van 20 procent per aandeel.

Luxottica

Luxottica Group heeft een zware periode achter de rug, waarin nieuwe uitdagingen en vrees voor opvolgingsproblemen bij het Italiaanse zonnebrillenbedrijf leidden tot enige onzekerheid bij beleggers.

De brillengigant heeft echter enkele van de meest krachtige merken - en de duurste prijskaartjes - op de brillenmarkt zoals Ray Ban, Oakley en ontwerpen onder licentie voor Armani, Burberry en Chanel. In de eerste helft van 2018 rapporteerde het bedrijf recordmarges, wat bewijst dat de klanten bereid zijn een hoge prijs te betalen voor de merken.

