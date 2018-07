JPMorgan voorziet drastische daling beurskoers Tesla

Dat verwacht de Amerikaanse bank JPMorgan volgens nieuwssite Cnbc.



Analist Ryan Brinkman bevestigde in een rapport opnieuw zijn onderwogen-opinie op het aandeel Tesla en zei dat andere autofabrikanten hun elektrische auto's agressief kunnen prijzen om de concurrentie met Tesla aan te gaan.

Ook is Brinkman terughoudend over de financiële resultaten van de Amerikaanse autobouwer in het tweede kwartaal, met name over de vrije kasstroom en de winstmarge van het bedrijf.



De analist ziet veel pluspunten aan het bedrijf: een sterk gedifferentieerd bedrijfsmodel, een aantrekkelijke productportfolio en een geavanceerde technologie. Maar deze worden volgens hem overschaduwd door een bovengemiddeld uitvoeringsrisico en een waardering die veel lijkt te in te prijzen.

Toegenomen concurrentie

"We hebben meer bezorgdheid geuit over de toegenomen concurrentie, onder meer van autofabrikanten die de verkoop van elektrische voertuigen willen gebruiken om hun meer winstgevende auto's met een interne verbrandingsmotor te subsidiëren, vanuit een juridisch perspectief, in plaats van winst te maken op verkoop van elektrische voertuigen zelf."



De analist is ook voorzichtig over de kwartaalcijfers van Tesla, die op 1 augustus worden gepubliceerd. Begin deze maand liet Tesla nog weten dat het in de laatste week van juni 5.000 auto's van het type Model 3 heeft gebouwd en dat het daarmee zijn eigen productiedoelstelling heeft gehaald.

Zorgen over winstmarge

Brinkman blijft zich zorgen maken over de vrije kasstroom. Hij vreest een nog grotere uitstroom, vanwege de verbetering van de productiesnelheid. Ook de winstmarge zit hem niet lekker. Deze kan onder druk komen te staan door extra kosten voor overwerk, transport en andere uitgaven die nodig zijn "om de productie op een schijnbaar inefficiënte manier op te voeren".

Het aandeel Tesla is sinds de jaarwisseling 3 procent in waarde gestegen, tegen een winst van 5 procent voor de S&P 500-index.

Brinkman bevestigde zijn koersdoel voor Tesla van 180 dollar tegen het einde van het jaar. Dat komt neer op een duikeling van 44 procent ten opzichte van de huidige koers.