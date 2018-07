'Olie mogelijk naar 120 dollar voor jaarwisseling'

Dat is althans de overtuiging van Matt Badiali, senior onderzoeksanalist bij Banyan Hill. "Dit is een krappe markt, vraag en aanbod liggen dicht bij elkaar", zegt Badiali.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) komt de wereldwijde vraag naar olie dit jaar naar verwachting uit op 99,1 miljoen vaten per dag, terwijl het gemiddelde aanbod op dit moment 98,8 miljoen vaten per dag is.

Problemen aanbodkant

"Er zijn problemen aan de aanbodkant, vanwege de situatie in Venezuela. Daarnaast zijn er potentiële aanbodbedreigingen door sancties op Iran en tegelijkertijd een stijgende vraag door de aantrekkende wereldeconomie. Dat de OPEC de oliekranen niet volledig heeft opengezet ondersteunt de olieprijzen ook."

De OPEC kwam vorige maand samen met Rusland overeen om de productiebeperkingen iets te versoepelen, wat betekent dat de output met 1 miljoen vaten per dag verhoogd wordt. Gedeeltelijk was dit om de aanbodverliezen te compenseren die te maken hadden met Venezuela, Libië en de Amerikaanse sancties op Iran.

Niet genoeg

Echter, het besluit om de output iets te verhogen leidde niet tot een daling in de prijzen. Sterker nog, die stegen iets, vlak na het besluit. "De productieverhoging was niet genoeg om het gat tussen vraag en aanbod te dichten", zegt Leigh Goehring, managing partner bij grondstoffen-onderzoeksbureau Goehring & Rozencwajg.

Goehring stelt dat Saoedi-Arabië, de grootste producent in de OPEC, weinig capaciteit heeft om de voorraadverliezen elders goed te maken. "Het land is in staat om 10,6 miljoen vaten per dag op te pompen, slechts iets boven de huidige 10,3 miljoen vaten per dag."

De wereldwijde voorraden kunnen vroeg in het vierde kwartaal afnemen "naar niveaus die in het verleden hebben geleid tot olieprijzen die in de drie cijfers lopen", aldus Goehring. Hij denkt dat Brentolie dit jaar naar de 100 dollar per vat kan stijgen.

Koopmoment

Hij is niet de enige die denkt dat het aanbod tekort zal schieten. "We komen uit een lastige bearmarkt in olie, met als dieptepunt 30 dollar per vat in 2016." Brentolie noteert nu rond de 73,50 dollar en WTI circa 70 dollar.

"Zelfs een flexibele en veerkrachtige industrie als de olie-industrie herstelt niet zó snel. Maar de bullmarkt in olie is nog niet over. Ik zou deze dip gebruiken als koopmoment, want ik denk dat een prijs van 120 dollar per vat mogelijk is."

Lees meer: 'Daling grondstoffenprijzen is mooi koopmoment'