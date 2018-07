'Deze biotechaandelen zijn klaar voor groeispurt'

Beleggingssite The Motley Fool tipt twee fondsen die klaar zijn voor een groeispurt.

Biotechnologie-aandelen kunnen in een oogwenk een enorm rendement op kapitaal genereren. De belangrijkste reden is dat de biotechnologiesector eindelijk begint te profiteren van de geweldige nieuwe inzichten in het menselijk genoomproject. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een breed scala aan nieuwe therapieën voor diverse moeilijk te behandelen aandoeningen.



Daarnaast heeft de biotechnologiesector flink geprofiteerd van de vergrijzing van de wereldbevolking en de makkelijkere toegang tot de gezondheidszorg in allerlei landen in het afgelopen decennium.

Hoewel tientallen biotechaandelen dit jaar al een flinke rit omhoog hebben gemaakt, liggen er dankzij de gunstige rugwind ook kansen voor andere bedrijven om een snelle groeispurt te maken.



Beleggingssite The Motley Fool tipt twee biotechbedrijven die beleggers "erg blij kunnen maken in de tweede helft van 2018": Geron Corporation en Viking Therapeutics.

1. Geron

Geron is een klein oncologiebedrijf dat samenwerkt met Johnson & Johnson (J&J) voor zijn enige kandidaatmedicijn imetelstat.

Nadat beide bedrijven eind 2014 een licentieovereenkomst voor imetelstat hebben ondertekend, worden binnenkort eindelijk de resultaten verwacht van het geavanceerde myelofibrose-onderzoek van het medicijn, die bepalend zullen zijn voor de verdere samenwerking. Deze uiterst belangrijke testresultaten zullen aan het einde van het derde kwartaal naar buiten komen.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst kan J&J de rechten van imetelstat behouden of deze volledig aan Geron retourneren. Als J&J de rechten van imetelstat behoudt, kan Geron ervoor kiezen om een mijlpaalbetaling van 65 miljoen dollar te ontvangen, maar zal het bedrijf dan 20 procent van de lopende ontwikkelingskosten van het medicijn moeten betalen.

Uitkopen

Geron kan zich ook laten uitkopen, tegen een mijlpaalbetaling van 135 miljoen dollar. In dat geval neemt J&J alle ontwikkelingskosten voor zijn rekening, maar ontvangt Geron lagere royalties op de verkopen van het medicijn.



Geron heeft daarnaast aangekondigd dat het van plan is om de ontwikkeling van het medicijn op andere gebieden te onderzoeken als J&J de samenwerking staakt. Het biotechbedrijf heeft in de afgelopen kwartalen kapitaal opgehaald om dat te kunnen financieren.

Het aandeel Geron zou volgens The Motley Fool gemakkelijk in waarde kunnen verdubbelen na een positief vervolgbesluit of een uitkoopaanbieding van partner J&J. Maar daar staat ook tegenover dat de koers in elkaar kan klappen als het anders loopt dan gehoopt.

2. Viking

Viking stevent af op twee baanbrekende evenementen die later dit jaar de aandelenkoers omhoog kunnen laten schieten. Ten eerste mag het biotechnologiebedrijfje zich naar verluidt verheugen op grote belangstelling van potentiële partners zijn experimentele heupbreukmiddel, VK5211, dat afgelopen november met succes een belangrijke proef doorliep.



Aangezien VK5211 zich richt op een grote patiëntenpopulatie (meer dan 300.000 patiënten per jaar), denken zowel Viking als analisten dat dit medicijn een commerciële kans biedt van meer dan een miljard dollar. Viking zou dan ook niet al te veel moeite moeten hebben om een partner te vinden die kan betalen voor de cruciale vervolgtesten van het medicijn, en die misschien ook wat broodnodig kapitaal in kan brengen in de vorm van een directe mijlpaalbetaling.

Nóg een kandidaatmedicijn

Ook Vikings kandidaatmedicijn voor leveraandoeningen, VK2809, heeft de potentie om een piekomzet van meer dan 2 miljard dollar te genereren. Deze schatting zou volgens The Motley Fool zelfs nog conservatief kunnen zijn.

Op dit vlak gaat Viking de strijd aan met het kandidaatmedicijn MGL-3196 van Madrigal Pharmaceuticals, dat in de afgelopen twaalf maanden meer dan 1.800 procent in waarde is gestegen.

Grote risico's

Hoewel Geron en Viking een geweldig opwaarts potentieel hebben, wijst The Motley Fool op het feit dat beide aandelen wel zeer risicovol zijn.

Geron kan problemen ondervinden bij het ontwikkelen van imetelstat als J&J zich terugtrekt. Het aandeel Viking zal zeker in waarde dalen als het kandidaatmedicijn VK2809 niet minimaal een vergelijkbare werkzaamheid kan genereren als het middel MGL-3169 van concurrent Madrigal.



De bovengenoemde twee speculatieve biotechbedrijven verdienen volgens The Motley Fool wel een serieuze overweging van agressieve beleggers die niet wakker liggen van risico's. Beide biotechbedrijven hebben volgens de website de potentie om in de komende tien jaar een buitengewoon lang groeipad te bewandelen.

