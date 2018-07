Komt er na een handelsoorlog ook een valuta-oorlog?

Dat schrijft CNN Money.

Volgens analisten kwam de laatste dip van de yuan, van vorige week, nadat de Chinese centrale bank had aangegeven dat zij bereid is om een zwakkere munt te accepteren, in het licht van een wereldwijd handelstekort en bezorgdheid over een economische groeivertraging in China.

Stimuleren export

De Chinese export staat momenteel onder druk door de importtarieven die de VS op allerlei Chinese goederen heeft opgelegd. Een lagere koers van de yuan kan Chinese bedrijven ondersteunen. Een verzwakte munt maakt Chinese producten immers goedkoper voor bedrijven die in dollars betalen.

Dat kan China goed gebruiken: de een na grootste economie ter wereld groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 6,7 procent en dat was het laagste groeicijfer in bijna twee jaar.

In tegenstelling tot de dollar en de euro wordt de yuan niet vrijelijk verhandeld tegen andere valuta. In plaats daarvan stuurt de centrale bank van China de munt door een dagelijks handelsbereik in te stellen. Vorige week verraste de People's Bank of China de financiële markten door de bandbreedte van de yuan te verlagen.

Ken Cheung, valuta-analist bij investeringsbank Mizuho, zei dat deze stap impliceerde dat de centrale bank een zwakkere valuta zal tolereren om de economie te ondersteunen.

Toenemende handelsspanningen

Maar deze strategie is niet zonder risico. Door een zwakkere yuan riskeert China toenemende handelsspanningen met de Amerikaanse regering onder leiding van Trump, die het land al herhaaldelijk heeft beschuldigd van het kunstmatig laag houden van zijn valuta om zijn enorme exportindustrie te ondersteunen.

Veel marktkenners achten het dan ook onwaarschijnlijk dat China de zwakkere yuan zal gebruiken als een wapen in de handelsoorlog. Ze wijzen daarbij op de chaos die werd veroorzaakt op Chinese en mondiale markten door scherpe val van de yuan in 2015 en begin 2016.

Maar de handelsspanningen lijken sowieso te escaleren. De Verenigde Staten en China hebben tarieven ingevoerd op elkaars goederen ter waarde van miljarden dollars en president Trump dreigt al met nieuwe tarieven.

Run op Amerikaanse dollars

Volgens analisten zijn er ook andere factoren die op de yuan wegen. Gezien de kracht van de Amerikaanse economie zal de Federal Reserve naar verwachting de rentetarieven blijven verhogen. Dat maakt het voor beleggers aantrekkelijker om Amerikaanse dollars aan te houden, waardoor ze andere valuta gaan verkopen. "De zwaartekracht doet zijn werk, omdat het monetaire beleid verder divergeert tussen de Verenigde Staten en China", zegt Margaret Yang, analist bij CMC Markets.

De vraag is hoe ver de yuan verder in waarde kan zakken. Qi Gao, valuta-analist bij Scotia Bank, verwacht dat de Chinese munt met nog eens 2 procent daalt ten opzichte van de dollar. Onder dat niveau zal de centrale bank zich volgens hem genoodzaakt voelen om de daling van de yuan een halt toe te roepen.

Evenwichtsoefening

Het is al met al een zorgvuldige evenwichtsoefening voor de beleidsmakers. Als de yuan te snel daalt, kan dat leiden tot een kapitaaluitstroom uit China, omdat beleggers het vertrouwen verliezen en proberen de munt in te ruilen voor activa in dollars en andere valuta.

"Chinese autoriteiten zullen waarschijnlijk willen voorkomen dat de valuta te sterk in welke richting dan ook zal zal bewegen", zegt Hannah Anderson, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management.