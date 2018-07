Dr Doom: Trump kan economische herstel in kiem smoren

We zullen met weemoed terugdenken aan de periode van lage volatiliteit en breed gedragen wereldwijde economische groei, want die tijd is voorbij. Dat schrijft de bekende econoom Nouriel Roubini in een artikel op de gezaghebbende opiniesite Project Syndicate.

In het artikel schetst Roubini, die vanwege zijn vele doemvoorspellingen ook wel 'Dr. Doom' wordt genoemd, een somber beeld van de laatste ontwikkelingen in de wereldeconomie.

2017: groei en lage inflatie

In 2017 onderging de wereldeconomie een gesynchroniseerde expansie, waarbij zowel ontwikkelde economieën als opkomende markten een groeiversnelling lieten zien. Bovendien was de inflatie, ondanks de sterkere groei, vrij laag; zelfs in de Verenigde Staten, waar de arbeidsmarkten aan het verkrappen was.



Ook bleven vorig jaar de politieke en geopolitieke risico's grotendeels onder controle. De financiële markten gaven president Trump het voordeel van de twijfel tijdens zijn eerste ambtsjaar en beleggers reageerden enthousiast op zijn belastingverlagingen en deregulerend beleid. Vele commentatoren voerden zelfs aan dat het decennium van de 'nieuwe middelmatige' en 'seculiere stagnatie' plaatsmaakte voor een nieuwe fase van een gestage, sterkere groei.

2018: ongelijkmatig groeitempo

In 2018 ziet het plaatje er heel anders uit, waarschuwt de hoogleraar aan de Stern School of Business van New York. Hoewel de wereldeconomie nog steeds wat groeit, laten niet alle regio's hetzelfde groeitempo zien.

In de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan en enkele fragiele opkomende markten is sprake van een groeivertraging. De Amerikaanse en Chinese economie zitten nog wel in de lift, maar die van de VS wordt vooral aangedreven door onhoudbare fiscale stimuleringsmaatregelen, aldus Roubini.

Risico op volledige handelsoorlog

Erger nog, een aanzienlijk deel van de wereldwijde groei die tot nu toe wordt gedreven door "Chimerica" (China en Amerika) wordt nu bedreigd door een escalerende handelsoorlog. Trump heeft importtarieven ingevoerd op staal, aluminium en een breed scala aan Chinese goederen en hij overweegt aanvullende heffingen op auto's uit Europa en de rest van de wereld.

Bovendien zijn de heronderhandelingen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA vastgelopen. "Daarmee neemt het risico van een volledige handelsoorlog toe", schrijft Dr. Doom.

Trump zorgt voor onzekerheid

Een ander groot verschil in 2018 is dat het beleid van Trump verdere onzekerheid creëert. Naast het lanceren van een handelsoorlog, ondermijnt Trump ook actief de economische en geopolitieke wereldorde die de VS na de Tweede Wereldoorlog heeft gecreëerd.

Zijn draconische benadering van immigratie zal volgens Roubini het aanbod van arbeidskrachten verminderen dat juist nodig is om een vergrijzende samenleving te ondersteunen.

Ook zal Trump's milieubeleid het voor de VS moeilijker maken om te concurreren in de groene economie van de toekomst.

Stijgende inflatie

Roubini waarschuwt ook voor een oplopende Amerikaanse inflatie, vanwege het fiscale stimuleringsbeleid, stijgende olie- en grondstoffenprijzen en een arbeidsmarkt die in de buurt komt van volledige werkgelegenheid.

Als gevolg hiervan moet de Federal Reserve de rente sneller optrekken dan verwacht en tegelijkertijd de balans afbouwen. Ook wordt de Amerikaanse dollar sterker, wat zal leiden tot een nog groter handelstekort en meer protectionistisch beleid van Trump.

De combinatie van een sterkere dollar, hogere rentetarieven en minder liquiditeit voorspelt volgens Dr. Doom ook niet veel goeds voor opkomende markten.

Risico op stagflatie

Voor het eerst in een decennium ziet Roubini nu staglatie als grootste risico. Daarmee bedoelt hij een giftige cocktail van een lagere economische groei en oplopende inflatie. Dit risico wordt veroorzaakt door de negatieve schok die zou kunnen voortvloeien uit een handelsoorlog; hogere olieprijzen door politiek gemotiveerde aanbodbeperkingen en een inflatoir binnenlands beleid in de VS.

Maar anders dan in voorgaande jaren kunnen de Fed en andere centrale banken de markten dit keer niet redden, vanwege de stijgende inflatie. "Nu het tijdperk van de lage volatiliteit achter ons ligt, lijkt het erop dat het huidige "risico-off"-tijdperk zal blijven bestaan", zo besluit Roubini.