Nog even wachten en dan toeslaan in China

Dat schrijft IEXProfs.nl. De in Shanghai en Shenzen verhandelde Chinese A-aandelen hebben sinds hun hoogtepunt in januari al 30 procent verloren. Een overdreven daling vindt vermogensbeheerder Amundi Asset Management, die op de lange termijn positief is over de Chinese aandelenmarkt. Toch raden de specialisten Qinwei Wang, Vincent Mortier, Debora Delbò en Angelo Corbetta aan nog even te wachten met instappen tot het handelsconflict met de Verenigde Staten zich heeft bedaard.

In het basisscenario Amundi AM valt de economische schade van het handelsconflict op zich mee. Zelfs als de VS in september komt met het beoogde importtarief van 10 procent op 200 miljard aan Chinese goederen, dan nog zakt de economische groei met maar 0,2 basispunten tot ongeveer 6,5 procent.

Ondernemers- en beleggersvertrouwen op laag pitje

Nog altijd hoog dus, alleen is het moment van de importtarieven wel heel vervelend gekozen, want er zijn namelijk meer onzekerheden zoals de wens van de Chinese overheid om de schuldenberg te verkleinen en de stijgende rente in de VS die kapitaal ook in China duurder maakt. Bovendien hebben de VS natuurlijk al een keer hun importtarieven verhoogd op 34 miljard dollar aan Chinese goederen in juli. Wie weet wat er allemaal nog aankomt?

Alles bij elkaar is daardoor het vertrouwen relatief laag, wat niet alleen te zien is aan de beurskoersen maar ook aan de reële economische groei die in het eerste kwartaal teleurstellend was met "slechts" 6,7 procent.

De kans op winstwaarschuwingen is daardoor groter. Het advies van Amundi is dan ook die de komende maanden goed in de gaten te houden. Beleggers kunnen zich voorlopig het best concentreren op degelijke bedrijven met een voorspelbare winst. Maar als de rook van de handelsoorlog is opgetrokken wordt het tijd voor een agressievere benadering van de Chinese markt. Want dat de langetermijnvooruitzichten uitstekend zijn daar is Amundi AM van overtuigd.

MSCI-index

Amundi wijst ten eerste op de verdere verhoging van het aandeel van Chinese A-aandelen in de MSCI-index vanaf september, nadat in juni de A-aandelen voor het eerst werden opgenomen in de MSCI Emerging Market index. Dat moet beleggers volgens Amundi aansporen meer van deze aandelen in de portefeuille op te nemen.

Ten tweede zijn de koers-winstverhoudingen van A-aandelen de laatste paar maanden sterk gedaald. Met een k/w van 11 zijn ze niet meer duurder dan de H-aandelen uit Hongkong. Vooral vastgoedaandelen en banken ogen daardoor aantrekkelijk.

Sommige early movers hebben dat al ontdekt en stappen nu al in op grote schaal, zo blijkt uit een artikel Bloomberg deze week. Dat geldt onder meer voor het Springs China Opportunities Fund dat in een brief aan zijn beleggers zegt dat het de paniekverkopen gebruikt om ondergewaardeerde en oversold aandelen bij te kopen. Het is wel iets voor mensen met een sterk hart, want het Chinese hedgefonds verloor in het eerste halfjaar al 17 procent van zijn waarde.

Handelsconflict heeft ook positief effect

Amundi ziet op termijn zelfs een positief effect uitgaan van de opgeworpen Amerikaanse handelsbarrières. De escalatie van de handelsspanningen zorgt namelijk “voor een accelaratie van de hervormingsagenda die bestaat uit onder andere een grotere openheid van financiële markten voor buitenlandse beleggers en investeerders,” zegt Vincent Mortier. “Dat zou in principe moeten helpen de waardering van Chinese aandelen aantrekkelijk te houden.”