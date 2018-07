Drie aandelen om voor altijd vast te houden

Beleggingssite TheMotleyFool zette in dat kader drie aandelen op een rij die beleggers voor altijd zouden moeten houden.

Amazon.com

Ondanks de steile opmars van de aandelenkoers van Amazon in de afgelopen jaren, zouden beleggers het aandeel vast moeten houden, omdat het groeiverhaal van de Amerikaanse webwinkelgigant aantrekkelijker lijkt dan ooit.

Amazon genereert het grootste deel van zijn inkomsten uit zijn online marktplaatsen in meer dan een dozijn landen. Amazon houdt zijn klanten vast met Prime, het premiumplan, dat kortingen, gratis verzending, streaming media en andere voordelen biedt.

Het bedrijf meldde dat het eerder dit jaar meer dan 100 miljoen Prime-leden had en onderzoeksbureau CIRP schat dat het gemiddelde Prime-lid jaarlijks 1.300 dollar op de site besteedt, vergeleken met 700 dollar voor niet-leden. Het bedrijf schatte ook dat Echo-bezitters 1.700 dollar per jaar uitgeven. Amazon breidt dit ecosysteem ook uit tot de fysieke markt via zijn Whole Foods en Amazon Go-winkels.

Amazon realiseert het grootste deel van de operationele winst uit AWS (Amazon Web Services), het grootste cloudinfrastructuurplatform ter wereld. Door de groei van deze activiteit met hogere marges kan het bedrijf zijn activiteiten met lagere marges uitbreiden met strategieën zoals slimme luidsprekers, Kindle-apparaten en originele streaming-inhoud.

In totaal steeg de omzet van het bedrijf vorig jaar met 31 procent, en analisten verwachten dit jaar een groei van 34 procent. De winst, die vorig jaar met 26 procent steeg, zal dit jaar meer dan verdubbelen.

Tencent

Ondanks dat het aandeel van de Chinese technologiegigant eerder dit jaar tuimelde van zijn hoogste punt ooit op 61 dollar, is het aandeel nog steeds een overtuigende investering. Tencent is eigenaar van WeChat, de populairste app voor mobiele berichten in China met meer dan een miljard maandelijkse actieve gebruikers.

Het bezit ook het oudere berichtenplatform QQ en een gerelateerd sociaal netwerk genaamd Qzone. In de afgelopen jaren heeft Tencent WeChat uitgebreid tot een alles-in-één "super-app" voor taxidiensten, leveringen, online aankopen, games en andere diensten.

Tencent is ook de grootste uitgever van videogames ter wereld. Het bezit bijvoorbeeld League of Legends, Arena of Valor en Clash of Clans, en heeft grote belangen in Activision Blizzard, Ubisoft, PUBG-ontwikkelaar Bluehole en Fortnite-uitgever Epic Games. Tencent is ook eigenaar van grote streaming video- en muziekplatforms en heeft een groeiende aanwezigheid in nieuwe technologieën zoals cloudservices en kunstmatige intelligentie.

Simpel gezegd, Tencent heeft brede slotgrachten in meerdere snelgroeiende markten. Daarom steeg de omzet vorig jaar met 56 procent en nam de winst toe met 43 procent. Analisten verwachten dat de omzet dit jaar met 43 procent zal stijgen, aangezien de winst, door hogere investeringen, met 31 procent zal toenemen.

Square

Het aandeel Square is niet goedkoop en wordt verhandeld tegen 145 keer de verwachte winst voor dit jaar. Vanwege de versnellende groei van de betalingsdienstaanbieder zal de koers-winstverhouding in de nabije toekomst echter verminderen.

De belangrijkste hardwareproducten van Square - de lezer voor betaalpassen, het iPad-gebaseerde Point of Sale (POS)-systeem Square Stand en het stand-alone kassasysteem Square Register - zijn allemaal gericht op het verstoren van de traditionele betalingssystemen. Square koppelt deze apparaten aan zijn cloudservices, waarmee bedrijven hun klantenrelaties, voorraden, loonlijsten, logistiek, websiteontwerp en andere functies kunnen beheren.

Square biedt ook een mobiel betalingsplatform met de naam Cash. Dit is momenteel de op twee na populairste mobiele app voor peer-to-peerbetalingen in Amerika volgens eMarketer. Al deze producten en diensten zijn ontworpen om te kunnen groeien in een samenleving zonder cash.

De aangepaste omzet van Square verbeterde vorig jaar met 43 procent en analisten verwachten dit jaar een groei van 48 procent. De gecorrigeerde winst zou dit jaar opnieuw met 70 procent kunnen stijgen. Square kan uitdagingen tegemoet gaan als andere concurrenten de markt betreden, maar het voordeel van deze 'first mover' - in het bijzonder bij het midden- en kleinbedrijf - zou de langetermijngroei moeten blijven ondersteunen.