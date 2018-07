'Cryptovaluta nog geen bedreiging'

Dat zegt hij in een getuigenis voor het House Financial Services Committee, waar Bloomberg over bericht.

De Amerikaanse centrale bank is dan ook niet van plan om de naar schatting 295 miljard grote cryptomarkt te reguleren, zo zegt Powell.

"Als men mij vraagt 'vormen cryptovaluta op dit moment een bedreiging voor de financiële stabiliteit?', dan is mijn antwoord dat dat niet het geval is, omdat de cryptomarkt daar nog niet groot genoeg voor is. Maar daarmee bedoel ik niet dat ze niet op lange termijn 'een ding' kunnen worden."

Wegmoffelen en witwasssen

"Het is echter wel een uitdagende ontwikkeling. Cryptogeld is perfect als je geld wilt wegmoffelen of witwassen. Daar moeten we echt bedacht op zijn. Ook zijn er aanzienlijke risico's voor beleggers, omdat crypto's geen echte valuta zijn en geen intrinsieke waarde hebben."

"De ontwikkelingen baren me eigenlijk vooral zorgen. Als je kijkt naar de functies van geld, dan is het een betaalmiddel en een opslagmiddel. Cryptovaluta worden echter niet gebruikt als betaalmiddel. Mensen verkopen hun crypto's en betalen met dollars. En wat betreft de waarde-opslag; kijk eens naar de extreme volatiliteit. Ook die vlieger gaat niet op."