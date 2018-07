Drie kansrijke dividendaandelen in de nutssector

Zo vertelt hij in een video-update.

De nutssector is fors teruggevallen, vooral op relatieve basis, sinds november vorig jaar. De rentetarieven zijn gestegen tot 3 procent. De dividendrendementen blijven in de sector rond de 3,5 procent en Miller denkt dat er momenteel verschillende kansen zijn om zowel waarde als rendement te vinden met een aantal aandelen dat nu meer dan 4,5 procent oplevert onder de zogenoemde largecaps in de sector.

Dominion Energy

Een van die grote bedrijven is volgens Morningstar Dominion Energy. De Amerikaanse energieleverancier, gevestigd in Richmond, Virginia, biedt volgens Miller het beste groeipotentieel van rond de 7 procent, plus een dividend van 4,5 procent op dit moment.

Het is volgens Morningstar ook het enige nutsbedrijf met brede economische slotgracht ofwel een sterk concurrentievoordeel om de winstgevendheid te beschermen. Het bedrijf heeft daarnaast een uitstekend managementteam en geweldige vooruitzichten voor investeringsgroei.

PPL

De beste waardebelegging in de nutssector is volgens Miller momenteel het Amerikaanse energiebedrijf PPL, gevestigd in Allentown, Pennsylvania. Deze largecap wordt verhandeld met een rendement van 5,5 procent. "Er is enige bezorgdheid in de markt over hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Maar we denken nog steeds dat de groei de komende jaren meer dan 6 procent kan bedragen", aldus Miller.

Duke Energy

Een andere favoriet van Morningstar is het Amerikaanse nutsbedrijf Duke Energy, gevestigd in Charlotte, Noord-Carolina. Deze largecap, die door veel beleggers wordt gehouden, verhandeld met een rendement van meer dan 4,5 procent. "Het is niet zozeer een waarde-keuze, maar het inkomen is erg goed en we denken dat het 6 procent kan groeien", aldus Miller.

