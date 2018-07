Hoe lang duurt het techfeestje nog?

Dat vraagt MarketWatch zich af.

De website wijst erop dat de sterke winstgroei van technologiebedrijven in het afgelopen kwartaal al is ingeprijsd en dat beleggers dan ook vooral kijken naar de vooruitzichten.

Winstgroei ingeprijsd

Analisten verwachten gemiddeld dat de winst in de technologiesector in het tweede kwartaal met 20,9 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van FactSet.

Als de voorspellingen uitkomen, wordt dat het vierde achtereenvolgende kwartaal waarin de IT-sector van de S&P 500 een winstgroei van 20 procent of meer laat zien. De winstgroei wordt gedreven door internetbedrijven zoals Alphabet, Twitter en Facebook en chipmakers zoals Micron Technology en Nvidia.



Die verwachtingen zijn op dit moment echter al grotendeels in de aandelenkoersen verwerkt, met een koersstijging van de technologiesector van S&P van 16,5 procent en een klim van ongeveer 14 procent van de Nasdaq Composite Index.

Het opwaarts potentieel zit dan ook in de prognoses voor het derde kwartaal, waarvoor analisten momenteel een winstgroei van 15,2 procent voorspellen. Beleggers zullen dus vooral aandacht besteden aan de vooruitzichten van de bedrijven.

Reddingsboot

Sommige analisten kijken echter ook naar andere factoren. "De winstgroei en nieuws over techbedrijven zijn krachtig en hebben veel beleggers naar de techsector getrokken", schreven analisten van Morgan Stanley.

De sector fungeert als een soort reddingsboot in onzekere beurstijden. Maar op een gegeven moment kan zo'n boot teveel passagiers bevatten, zo waarschuwt de zakenbank. "Dit kan problemen vergroten die anders hanteerbaar waren. We denken dan ook dat de risico-beloning op de korte termijn voor technologie op een paar fronten slecht is."



De analisten brachten verschillende factoren naar voren die hen dit cijferseizoen zorgen baren, zoals het feit dat de consensustaxaties al in de koersen van technologieaandelen zijn geprijsd. Daarnaast zijn de waarderingen in de technologiesector over het algemeen flink hoger ten opzichte van de bredere markt en maken ze zich zorgen over de impact van de importtarieven op de wereldwijde toeleveringsketen.

Handelsconflict

Netflix trapte het winstseizoen van de techsector deze week af met een grote teleurstelling. Hoewel het bedrijf met gemak de winstverwachtingen wist te verslaan, viel de aanwas van abonnees tegen.

Andere bedrijven die deze maand in de schijnwerpers zullen staan zijn de chipbedrijven Intel, Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology. Deze bedrijven bevinden zich mogelijk in een precaire positie in het handelsconflict, aangezien ze veel omzet uit China halen.



Sommige analisten hebben echter geprobeerd om de nervositeit bij beleggers weg te nemen, door op te merken dat Chinese kopers van halfgeleiders nog steeds (in ieder geval voorlopig) sterk afhankelijk zijn van hun Amerikaanse leveranciers.



Volgens Matthew Ramsay, een analist van Cowen, zou een handelsoorlog tussen de VS en China "onherstelbare schade" toebrengen aan het wereldwijde concurrentievermogen van diverse belangrijke Chinese techreuzen; met name op het gebied van smartphones, draadloze infrastructuur en de cloud. Zij vertrouwen namelijk vaak op halfgeleidercomponenten van Amerikaanse leveranciers.

FANG-aandelen

Van de populaire FANG-aandelen, zal Amazon.com naar verwachting goed blijven presteren, met een omzetgroei van 40,9 procent in het afgelopen kwartaal en een verwachte winst per aandeel van 2,47 dollar per aandeel. Bij Facebook en Twitter zal vooral worden gelet wat de financiële gevolgen zijn van hun pogingen om nepnieuws en valse accounts te bestrijden.



Beleggers zijn ook zeer benieuwd naar de resultaten van Apple. De Amerikaanse president Donald Trump gaf Apple-topman Tim Cook in juni de garantie dat de iPhones, die in de VS worden ontworpen, maar in China worden gemaakt, niet onderhevig zullen zijn aan importtarieven. Maar tegenmaatregelen van de Chinese overheid zouden Apple's toeleveringsketen mogelijk wèl kunnen beïnvloeden.



Afgezien van de handelszorgen, verwachten beleggers geen enorme winst van Apple, die naar verwachting de volgende iPhone-modellen en andere producten in de herfst zal onthullen. De totale omzet van de iPhone-maker zal naar verwachting met 23 procent groeien, terwijl de iPhone-omzet naar verwachting zal toenemen met 17 procent.

Tesla

De conference call van Tesla zal ook nauwlettend worden gevolgd, na enkele omstreden opmerkingen en het grillige gedrag van bestuursvoorzitter Elon Musk.

Net als bij de technologiebedrijven zijn de resultaten van de autofabrikant al grotendeels ingeprijsd en gaat de aandacht vooral uit naar de uitlatingen van Musk.

