Hier liggen de kansen in de aandelenmarkten volgens Morningstar

2018 is een ‘rommelig’ jaar, zo zegt Robert van den Oever van Morningstar. “De stijgende rente in de VS, toenemende geopolitieke spanningen en handelsconflicten, de rommelige voorbereiding op de Brexit, chaos in Italië en zorgen over de voortbestaan van de eurozone, juist op het moment dat de ECB aankondigt te gaan stoppen met het ruime monetaire beleid. Een mooie waaier aan problemen.”

Toch zijn de rendementen in bepaalde regio’s behoorlijk goed te noemen. Amerikaanse een Japanse aandelen hebben het de afgelopen 12 maanden goed gedaan, in de VS met name de technologiesector.

Nu kijken de analisten van Morningstar Investment Management vooruit en proberen de ontdekken waar de kansen voor de komende jaren liggen.

Europese aandelen: energie en financials

“In Europa liggen prima kansen, juist doordat de markt momenteel wat gedrukt wordt door macro-zorgen. Wel moet u dan de juiste sectoren kiezen.”

“Wij zien het meest in Europese energie-aandelen. Die doen het al goed, maar er is nog steeds sprake van een aantrekkelijk opwaarts potentieel. Ook Europese financials blijven aantrekkelijk, doordat hun waarderingen zijn gedaald vanwege het negatieve sentiment rond banken, wat natuurlijk alles te maken heeft met Italië. Houd de kwesties rondom Italiaanse banken in de smiezen.”

Een andere gunstig geprijsde sector in Europa is telecom. Van den Oever: “De koersen van de grote Europese telecombedrijven stonden onder druk door zorgen over hun stagnerende omzet, de noodzaak om hun businessmodellen te veranderen en toenemende regeldruk. Op de huidige waarderingen in relatie tot de resultaten die de bedrijven boekten en het risico, is deze sector momenteel interessant voor beleggers.”

Amerikaanse aandelen: gezondheidszorg

Het sentiment rond Amerikaanse aandelen blijft onverminderd positief. “De waarderingen zijn flink opgelopen. Dat is een beetje een probleem, want veel van de te verwachten groei is eigenlijk al ingeprijsd. Veel Amerikaanse bedrijven noteren al ver boven de Fair Value van Morningstar. Veel rendementspotentieel is er dus niet meer te verwachten.

Een uitzondering hierop vormt de gezondheidssector. Die had te lijden onder onzekerheid over de hervormingen van het zorgstelsel. "De afschaffing van Obamacare en de precieze impact daarvan waren lang onduidelijk, en dat drukte de waarderingen van bedrijven in deze sector", aldus Morningstar.

Sinds begin dit jaar hebben de bedrijven het echter weer goed gedaan, maar ze bieden nog steeds opwaarts potentieel. De meeste bedrijven zijn immers van hoge kwaliteit, zoals Johnson & Johnson, Pfizer en Bristol-Myers Squibb, die een Wide Moat of Narrow Moat rating krijgen van Morningstar. "Dat betekent dat ze over een ‘slotgracht’, dus over belangrijke concurrentievoordelen beschikken.”