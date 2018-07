'Netflix juist nu koopkans'

Dat schrijft Cnbc op basis van een note van de bank aan klanten. Verschillende partijen op Wall Steet gingen de afgelopen dagen over tot een downgrade van het aandeel Netflix na de tegenvallende resultaten, maar blijven wel optimistisch over de aantrekkelijke lange termijn-vooruitzichten van het bedrijf.

Bank of America Merrill Lynch denkt dat Netflix, gelet op de geschiedenis van het bedrijf, de verwachtingen in de toekomst weer zal overtreffen.

'Nog voldoende ruimte voor groei'

“Hoewel de resultaten over Q2 wat wind uit de zeilen van Netflix nemen, denken we niet dat dit een teken is dat de groei vertraagt. Er is nog steeds voldoende ruimte voor groei”, schrijft analist Nat Schindler. “Dit bedrijf mist nooit twee keer achter elkaar. Als we kijken naar de geschiedenis, zien we dat wanneer een doel niet gehaald wordt, de volgende keer het doel voorzichtig gesteld wordt, en waarop Netflix vervolgens de verwachtingen weer overtreft."

Schindler herhaalt zijn koopadvies, maar verlaagt wel zijn koersdoel van 460 naar 410 dollar. Netflix is het een van de best presterende aandelen in de S&P 500 van dit jaar, met een koersrally van maar liefst 100%, tegenover gemiddeld 5% voor de brede index.

'Maak gebruik van koersdip'

J.P. Morgan adviseert haar klanten om gebruik te maken van de koersdip bij de streamingdienst. “We denken niet dat de resultaten over Q2 een fundamentele verandering betekenen in het Netflix-verhaal”, schrijft Doug Anmuth in een note aan klanten dinsdag.

“Het aandeel staat misschien onder hogere druk, maar we denken dat de terugval juist een interessante koopkans biedt.” Anmuth herhaalt zijn overwogen-advies en verhoogde het koersdoel van 385 naar 415 dollar.

Niet alle partijen op Wall Street zijn even positief. Deutsche Bank bijvoorbeeld verlaagde dinsdag het advies voor het aandeel Netflix van buy naar hold, vanwege ‘vertraging van de groei’. Bekijk hier de actuele koers van Netflix.