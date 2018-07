'Markt zit in grootste bubbel ooit en zal barsten'

Toch is het allemaal gebouwd op wankele fundamenten, zegt de oude 'marktbeer' en voormalig Republikeins congreslid Ron Paul tegen Cnbc.

De markt bevindt zich volgens Paul in de "grootste zeepbel in de geschiedenis van de mensheid" en als die barst, zou het de aandelenmarkt kunnen halveren. "Ik zie problemen in het vooruitzicht, en het komt voort uit te veel schulden, te veel geld uitgeven."

Het is niet de eerste keer dat Paul zulke afschrikwekkende waarschuwingen geeft. In augustus 2017 voorspelde hij al een koersval van 50 procent van de markt. De S&P 500 is sindsdien echter met 15 procent gestegen.

Overheidsuitgaven blazen markt op

Paul is lid van de Libertarian Party, een partij die de nadruk legt op het beperken van de overheidsuitgaven. Hij ziet de uitgaven van de federale overheid en het monetair beleid als duale krachten die een zeepbel in de markt opblazen.

"De uitgaven van het Congres en de manipulatie door de Federal Reserve van het monetaire beleid en de rentetarieven; de schuld is te groot, de lopende rekening is slecht, de buitenlandse schuld is slecht - en dat zal niet veranderen", zei hij.

Paul staat niet alleen in zijn kritiek. Een aantal politici heeft uiting gegeven aan de bezorgdheid over het sterk oplopende begrotingstekort, waaronder de huidige Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, die in 2012 al waarschuwde over het schuldniveau van de Verenigde Staten.

Fed blijft boel opblazen

Het Congressional Budget Office schatte in april dat de federale tekorten gemiddeld 1,2 biljoen dollar per jaar zullen bedragen van 2019 tot 2028. De schatting van 2018 was 242 miljard dollar hoger dan de eerdere prognoses in juni 2017. Het federale agentschap zei dat de herziening voornamelijk te wijten was aan lagere verwachte inkomsten in verband met de belastinghervormingen.

"We hebben een president die graag uitgeeft. Hij maakt zich geen zorgen over het tekort", zei Paul. Ook het beleidsbepalende comité van het stelsel van Amerikaanse centrale bank is volgens Paul schuldig aan het creëren van een marktzeepbel. "De Fed zal de boel blijven opblazen, en dat verstoort de zaken. Nu proberen ze hun balans af te wikkelen. Ik denk niet dat ze daar echt ver mee zullen komen."

Schulden elimineren

De Federal Reserve (Fed) is meer dan twee jaar bezig met het verhogen van de rente. In combinatie met de renteverhogingen probeert de Fed zijn omvangrijke balans af te bouwen, die tijdens het programma voor kwantitatieve versoepeling na de financiële crisis werd uitgebreid tot 4,5 biljoen dollar.

Paul is er niet van overtuigd dat er genoeg zal veranderen om af te wijken van de ramp die hij voorspelt. "De regering zal blijven uitgeven en de Fed zal de boel blijven verstoren. Wanneer je in een situatie zoals deze terechtkomt, moet de schuld worden geëlimineerd. Je moet de schuld en de slechte investeringen liquideren."

