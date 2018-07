'Zoek dekking in deze aandelen bij handelsoorlog'

Dat meldt MarketWatch.



David Kostin, hoofdstrateeg bij de investeringsbank, handhaaft zijn koersdoel voor het einde van het jaar van de S&P 500-index van 2.850 punten, ondanks de escalerende handelsspanningen met China.

'Stierenmarkt loopt door'

De strateeg verwacht dat de huidige stierenmarkt, die in het negende jaar zit, doorloopt tot in 2019. Dit is te danken aan de robuuste winsten en omzetten van Amerikaanse bedrijven die de marktverwachtingen zullen overtreffen.

Kostin voorspelt dat de gemiddelde winst van de bedrijven uit de S&P 500 dit jaar met 19 procent zal stijgen tot 159 dollar per aandeel en in 2019 met circa 7 procent zal oplopen naar 170 dollar per aandeel.



De strateeg geeft wel toe dat de waardering is opgerekt, maar hij vindt deze niet extreem. De voorwaartse koers-winstverhouding, een populaire graadmeter de waardering van aandelen, zweeft tussen 16 en 17 keer de verwachte winst. Dat betekent dat een belegger 16 tot 17 dollar moet uitgeven voor 1 dollar aan winst.

'Ruimte voor zes renteverhogingen'

De economie moet ook haar steentje bijdragen om de aandelenmarkt op peil te houden, met een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,9 procent in 2018. Kostin verwacht dat de kerninflatie 1,9 procent zal bedragen. Dat biedt de Amerikaanse centrale bank enige steun om dit jaar nog eens twee keer rente te verhogen en vier keer in 2019.



Kostin erkent wel dat veel factoren die in de nasleep van Trumps verkiezing als hoopvol werden beschouwd, nu punten van zorg zijn geworden. Hij referereert onder andere aan een gebrek aan navolging van wetten rond belastinghervorming, looninflatie, aanscherping van het monetaire beleid en een verschuiving naar protectionisme.

Financials en IT-aandelen

Tegen deze achtergrond raadt de strateeg beleggers aan om zich te richten op aandelen van bedrijven met een hoge omzetgroei en met sterke balansen. Hij adviseert ook aandelen van financiële bedrijven te kopen en heeft een overwogen-rating voor de informatietechnologiesector.



Goldman projecteert dat de omzet van de top vijf technologie-aandelen, Facebook, Amazon.com, Alphabet, Apple en Microsoft vier keer hoger zal zijn dan de gemiddelde omzet van bedrijven uit de S&P 500.



Kostin stelt wel dat de technologiesector, samen met materialen en energie, de grootste internationale blootstelling heeft: gemiddeld 59 procent van de omzet komt uit het buitenland. Technologie- en internetbedrijven domineerden dan ook de lijst met bedrijven van Goldman Sachs met een aanzienlijke blootstelling aan China.