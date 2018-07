Dit is de waarde van een financieel adviseur

Dat blijkt uit onderzoek van Brand New Day.

Andere opvallende resultaten zijn dat beleggers meer vertrouwen hebben in dat bijkomende risico's goed afgedekt zijn. Uit een eerder onderzoek blijkt zelfs dat een financieel adviseur tot 3 procent rendement per jaar kan toevoegen.

Daarbij is de ene helft dankzij de juiste productkeuzes bij aanvang, de andere helft door de goede begeleiding van de belegger. Een financieel adviseur kan bijvoorbeeld adviseren breed gespreide beleggingen tegen lage kosten te doen.

Risico's verminderen

Door een duidelijke risico-analyse wordt het risico passend gemaakt aan de wensen van de klant. Uit het onderzoek blijkt dat een financieel adviseur kan voorkomen dat er wordt gehandeld op basis van emotie.

In dit onderzoek is duidelijk zichtbaar dat beleggers van een financieel adviseur hier bewuster mee bezig zijn, want 46 procent van de klanten geeft aan afspraken gemaakt te hebben om te voorkomen dat ze gaan handelen op basis van emotie ten opzichte van 26 procent van beleggers zonder adviseur.

Goed advies helpt beleggers verder, dankzij het bepalen van het doel en daar gericht naartoe te werken. Wat hierbij wel opvallend is, is dat deze beleggers procentueel gezien minder inleggen van hun maandelijkse inkomen om dit doel te bereiken: 13 procent van de beleggers met een financieel adviseur gebruikt meer dan 20 procent van het maandelijkse inkomen versus 29 procent bij de beleggers zonder financieel adviseur.

Wat houdt beleggers tegen?

De reden dat veel beleggers geen financieel adviseur nemen, is omdat zij denken dat financieel adviseurs erg duur zijn. Kosten snijden immers ook in het rendement van de beleggers, dus dit moet wel in balans zijn.

Daarnaast vinden veel beleggers het moeilijk om te beoordelen of een financieel adviseur betrouwbaar is, of dat hij bepaalde adviezen uit eigengewin geeft.