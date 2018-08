Drie biotechaandelen met buy-rating

Dat zijn althans de woorden van Goldman Sachs-analist Jami Rubin. "Small- en midcapbedrijven in de biotechsector zijn geprijsd op all time high-niveaus en bedrijven deinzen terug voor nieuwe overnames, uit angst om een te hoge premie te moeten betalen", schrijft de analist.

"Managementteams van farmaceuten ervaren druk van aandeelhouders om hun kapitaal aan het werk te zetten. Ze wegen echter het risico van te veel te betalen af tegen het risico van niets doen, en dat leidt dit jaar tot nu tot weinig overname-activiteit."

De sector staat dit jaar 2 procent in de plus. Volgens Rubin zijn Merck & Co, AbbVie en BristolMyers Squibb wel in staat om toekomstige groei in de industrie te stimuleren. Het zijn ook de enige drie largecap biotechbedrijven die op de kooplijst van Goldman Sachs staan.

Merk & Co

Merk & Co staat dit jaar zo'n 13 procent in de plus. Rubin blijft optimistisch gestemd over het kankerbestrijdende medicijn Keytruda, dat volgens haar voor toekomstige groei bij het bedrijf kan zorgen. "Keytruda kan volgens ons 16 miljard aan omzet genereren. Als we het bij het juiste eind hebben, moet dit uiteindelijk tot significant hogere marges gaan leiden en tot een hogere winstgevendheid bij de oncologietak."

Rubin voorspelt een groei van de winst per aandeel van 6 procent naar 4,23 dollar in 2018 (tegen 3,98 dollar in 2017). Rubin behoudt haar koersdoel van 73 dollar voor het aandeel (bekijk hier de actuele koers).

AbbVie

Volgens de analist mogen beleggers van AbbVie weer een sterk tweede kwartaal verwachten. Het eerste kwartaal overtrof al de verwachtingen en Rubin verwacht extra omzet uit producten als Mayvret, Imbruvica en Venclexta, die kunnen bijdragen aan de toekomstige groei van het bedrijf.

Rubin denkt dat de beurskoers van AbbVie kan stijgen naar 135 dollar en voorziet dat de winst per aandeel kan uitkomen op 7,73 dollar aan het eind van 2018. Die voorspelling komt neer op een stijging van 38 procent ten opzichte van 2017. Toen bedroeg de winst per aandeel nog 5,60 dollar. Daarnaast biedt AbbVie een korting ten opzichte van concurrenten.

Bristol-Myers Squibb

Op korte termijn leunt het succes van Bristol-Myers Squibb op Opdivo, een middel tegen kanker. "We hebben de verwachtingen voor Opdivo verhoogd, omdat we denken dat het middel kan verrassen aan de upside."

De omzet voor Opdivo daalt naar verwachting echter de komende twee jaar met 70 procent, volgens schattingen van Goldman Sachs.

Maar als de verwachtingen van Bristol-Myers zelf (van slechts een daling van 30 procent) waar blijken te zijn, dan kan dit naar schatting 1 miljard aan de omzet van 2019 toevoegen. Rubin verhoogt haar koersdoel van 62 naar 65 dollar (bekijk hier de actuele koers).