Trump first?

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar column op Belegger.nl.

Maar, volgens Trump kan Khan geen potten breken op het gebied van het bestrijden van terrorisme en criminaliteit in zijn stad. Ook voelt hij zich niet welkom in Londen.

EU inclusief Engelsen

Verder schoffeerde Trump May door te melden dat het huidige standpunt van de Britse regering de harde Brexit verpest. Het Verenigd Koninkrijk wil na uittreding van de Europese Unie namelijk afspraken maken over vrije handel in goederen en landbouwproducten met de Europese lidstaten. In feite houdt dit in dat de Verenigde Staten in toekomstige onderhandelingen met betrekking tot de handel niet te maken krijgt met een zelfstandig opererend Verenigd koninkrijk maar met een Europese Unie inclusief de Engelsen.

Nu is de handelsrelatie van de Verenigde Staten met de Europese Unie op z’n minst nogal moeizaam. Een softe Brexit betekent een streep door de rekening van Trump wat betreft het opbouwen van een onafhankelijke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk en ook door z’n tactiek om de verschillende handelsrelaties tegen elkaar uit te spelen.

Steeds meer alleen

Met z’n beleid van ‘America First’ komt Trump trouwens steeds meer alleen te staan. Overigens ziet Trump dat heel anders, want hij heeft dit weekend laten weten op te gaan voor een tweede termijn als president omdat hij de enige echte en juiste ‘man for the job’ is. Hij zou ook nog eens niet weten wie anders geschikt zou zijn voor het hoogste ambt van de Verenigde Staten.

Maar terug naar de internationale oppositie. Japan, China en Europa krijgen het spelletje door en vormen beetje bij beetje een gezamenlijk blok tegen de Amerikaanse strategie van schieten met hagel. Een goed voorbeeld hiervan is het dat twee Duitse bedrijven, BASF en BMW, voor de eerste keer een meerderheidsbelang mogen verwerven in Chinese bedrijven. Aan de andere kant verklaarde de Chinese viceminister van Handel vorige week tegenover Bloomberg dat China bereid is met de Verenigde Staten te praten over het handelsconflict.

Powell

Jerome Powell, voorzitter van de Fed, deed het aan de andere kant van de oceaan interview-technisch beter. In het radioprogramma van Kai Ryssdal van Marketplace gaf hij aan dat de Amerikaanse economie er goed voor staat. Hij prees de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de bijna volledige werkgelegenheid. Ook de richting van de inflatieontwikkeling stemt hem tot tevredenheid. Die kwam in juni uit op 2,9 procent op jaarbasis. Zonder de sterk fluctuerende energie- en voedselprijzen is de kerninflatie uitgekomen op 2,3 procent. Dit is vrijwel op het gewenste niveau.

Dat de energieprijzen sterk kunnen fluctueren hebben beleggers weer aan den lijve kunnen ondervinden. Vorige week daalden de olieprijzen immers fors. Op het eerste gezicht leek dit vreemd aangezien de wekelijkse rapportage van de Amerikaanse olievoorraden veel lager uitviel dan verwacht. Er werd uitgegaan van een daling van 4,489 miljoen vaten, maar er kwam een daling van maar liefst 12,633 miljoen vaten uit de bus, bijna het drievoudige.

De reden voor fors lagere olieprijzen was het bericht dat de Libische staatsoliemaatschappij vier exportterminals wil heropenen. De tegenvallende exportcijfers van Libische olie, naast die van Venezuela en straks Iran, vormden onlangs juist de reden voor de OPEC om de productie van Saoedi-Arabië en Rusland op te voeren. Nu het erop lijkt dat Libië flink wil exporteren, zou het wereldwijde olieaanbod te snel kunnen oplopen.

Tevreden

Natuurlijk houdt Powell dergelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Vooralsnog is hij echter tevreden over de effecten van z’n beleid van het geleidelijk laten oplopen van de rente. Als de periode van een lage rente te lang wordt, bestaat het gevaar dat de inflatie te hard oploopt.

Aan de andere kant kan hij bij te snelle rentestappen te hard op de rem trappen waardoor de economische groei afneemt en een recessie op de loer ligt. Dat zou niet alleen hem, maar ook Trump, die zichzelf heel graag op de eerste plaats zet, niet goed uitkomen. Dat zou ‘America/Trump First’ weleens kunnen veranderen in iets heel anders.