'Facebook en Google koopwaardig door nieuwe regelgeving'

Het effectenhuis startte het volgen van Facebook en Google-moederbedrijf Alphabet met koopadviezen. Volgens analist Mark Kelley is de strengere overheidsregulering juist in het voordeel van de grote technologiebedrijven omdat het de toegang van kleinere bedrijven tot de markt zal belemmeren.

"We trekken vergelijkingen met de financiële sector na de invoering van de Dodd-Frank Act, waar een duidelijke daling is opgetreden in het aantal nieuwe banken, omdat regelgeving hogere drempels voor toetreding creëerde", schreef Kelley. De Dodd-Frank Act werd ingevoerd om de financiële stabiliteit in de Verenigde Staten te vergroten.

Kleinere bedrijven bestraft

"Deze ongelijkheid in de financiële lasten van de naleving van de wet zal waarschijnlijk worden gerepliceerd in de technologiesector, waarbij kleinere bedrijven worden bestraft en de concurrentie wordt verminderd ten voordele van de gevestigde namen."

Hoewel de aandelen van Facebook en Alphabet sinds januari en in de afgelopen twaalf maanden beter hebben gepresteerd dan de S&P 500, bleven hun rendementen zwak in vergelijking met die van kleinere namen als Twitter en Netflix. Die trend zal volgens Kelley waarschijnlijk veranderen als de dreiging van strengere regelgeving en hogere bedrijfskosten aanhoudt.

De analist hanteert een koersdoel van 228 dollar voor Facebook, wat een opwaarts potentieel biedt van 12 procent ten opzichte van het huidige niveau. Het koersdoel voor Alphabet bedraagt 1400 dollar, ofwel een rendement van bijna 20 procent.

Historische opmars

Na een indrukwekkend 2017 ging de dominantie van de technologiesector verder in het nieuwe jaar. Aandelen van de zogenaamde FAANG-groep droegen het grootste deel bij aan de historische opmars van de S&P 500. Amazon, Netflix en Microsoft zijn dit jaar verantwoordelijk voor 71 procent van het rendement van de S&P 500 en voor 78 procent van het rendement van de Nasdaq 100.

Facebook kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen nadat het politieke onderzoeksbureau Cambridge Analytica ten onrechte toegang had verkregen tot gegevens van maar liefst 87 miljoen gebruikers. De Federal Trade Commission opende een onderzoek naar de datapraktijken van het sociale mediabedrijf en Facebook-baas Mark Zuckerberg werd op het matje geroepen door het Congres.

Sommigen hebben gesuggereerd dat Washington naar Europa moet kijken voor advies over toekomstige internetregulering. De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR), die op 25 mei van kracht werd, geeft individuen aanzienlijk nieuwe privacyrechten en legt veel meer verantwoordelijkheden bij bedrijven die omgaan met gebruikersgegevens.

Ongeëvenaarde bescherming

De Californische wetgevers volgden vorige maand al het Europese voorbeeld, toen de staat consumenten ongeëvenaarde bescherming verleende voor hun gegevens, waaronder het recht om de verkoop van persoonlijke gegevens aan derden te verbieden of om helemaal geen gegevens te delen.

Alphabet waarschuwde in een reactie dat de maatregel onbedoelde gevolgen kon hebben. "We denken dat er onbedoelde gevolgen aan kleven die echt moeilijk te begrijpen zijn", zei Senior Vice President Sridhar Ramaswamy van Google eerder dit jaar. "Gebruikersprivacy moet zorgvuldig worden afgewogen tegen legitieme bedrijfsbehoeften."

Herstel gevestigde namen

Toch lijken de gevestigde technologienamen na een plotselinge daling eerder dit jaar, te herstellen op Wall Street. Facebook is in de afgelopen zes maanden slechts 8,4 procent gestegen, maar is in de afgelopen drie maanden 22,3 procent gestegen.

"Voor de duidelijkheid, we denken niet dat de krantenkoppen en het onderzoek ongegrond zijn - we zien een platform dat is uitgegroeid tot een formaat dat steeds moeilijker te volgen is - maar er zijn maar weinig bedrijven die beter zijn uitgerust vanuit een kapitaalperspectief", verklaarde Kelley. "Meer regelgeving zal Facebook waarschijnlijk sterker maken."