Drie dividendaandelen die elk kwartaal meer geld opleveren

Veel van de beste dividendaandelen leveren beleggers elk jaar meer geld op. Sommige bedrijven belonen hun beleggers echter door elk kwartaal meer dividend uit te keren.

The Motley Fool zette drie bedrijven op een rij die beleggers elke drie maanden meer geld opleveren.

Shell Midstream Partners

Shell Midstream Partners is een zogenoemde Master Limited Partnership (MLP). MLP's keren officieel geen dividend uit, maar een deel van hun kapitaal. MLP's komen veel voor in de energiesector waar ze pijpleidingen of oliebronnen beheren.

Shell Midstream Partners werd in 2014 opgericht door oliereus Royal Dutch Shell voor het bezitten, exploiteren, ontwikkelen en verwerven van midstream-infrastructuur in de VS om zijn activiteiten te ondersteunen. Sinds die tijd heeft Shell verschillende activa overgedragen aan Shell Midstream Partners, wat heeft bijgedragen aan het laten groeien van de kasstroom van het bedrijf.

Die stijgende inkomstenstroom heeft Shell Midstream in staat gesteld de uitkering aan beleggers elk kwartaal te verhogen sinds de oprichting, ofwel dertien kwartalen op rij inclusief een verhoging van 20 procent in het afgelopen jaar. Ook voor dit jaar zal de uitkering naar verwachting met 20 procent worden verhoogd.

Western Gas Partners

Western Gas Partners is ook een MLP en heeft net als Shell Midstream een grote olieproducent als moederbedrijf, namelijk Anadarko Petroleum. Dankzij die relatie kon Western Gas Partners de kasstroom en de winstuitkering gestaag laten groeien. Het bedrijf keerde in de afgelopen 36 kwartalen meer kapitaal uit en het bedrijf zal naar verwachting minstens tot het einde van volgend jaar elk kwartaal meer geld blijven uitkeren.

Valero Energy Partners

Hoewel Valero Energy Partners ook een MLP is, heeft het geen olieproducent als moederbedrijf maar raffinageconcern Valero Energy. Het bedrijf heeft in de afgelopen dertien kwartalen meer winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. En Valero Energy Partners is goed gepositioneerd om dit jaar zijn uitbetaling met 20 procent te laten groeien zonder dat het moederbedrijf extra acquisities hoeft te doen.

De raffinage-gigant heeft nog steeds verschillende operationele midstream-activa die ondergebracht zouden kunnen worden bij zijn MLP en andere activiteiten die momenteel in aanbouw zijn, waardoor er voldoende brandstof overblijft om de winstuitkering van Valero Energy Partners verder te laten groeien.

