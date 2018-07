Ook vrijdag de dertiende op de beurs?

Dat schrijft Belegger.nl. Het getal 13 jaagt veel mensen angst aan. Voetballen of hockeyen met rugnummer 13? No way. Een lift nemen naar de dertiende verdieping? Dacht het niet. Net zo min als een hotelkamer met nummer 13.

En misschien doen beleggers op vrijdag de dertiende net ietsje voorzichtiger dan dan op andere dagen. Vrijdag de dertiende heeft op de beurs eigenlijk pas een slechte naam gekregen sinds 13 oktober 1989. Toen daalde de Dow Jones met maar liefst 7 procent.

Maar is die dag echt zo’n slechte dag op de beurs?

Even een duik in de geschiedenis. Als we de statistieken van de AEX erbij halen, zien we dat in de achttien jaar vanaf het jaar 2000 zich 31 ongeluksvrijdagen hebben voorgedaan. Uit ons mini-onderzoekje blijkt dat:

Op 12 dagen de beurs is gestegen

Op 15 dagen de beurs is gedaald

Op 4 dagen vrijwel onveranderd is gesloten

Gemiddeld levert vanaf het jaar 2000 vrijdag de dertiende een negatief resultaat van -0,34 procent op. Misschien toch niet zo'n gek idee om vandaag wat voorzichtiger aan te doen...