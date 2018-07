Meerderheid mensen blijft na pensionering beleggen

Dat blijkt uit de Global Investor Study 2018 van Schroders. Aan het onderzoek deden ruim 22 duizend mensen uit 30 landen mee.

Belegd pensioengeld

Mensen die al met pensioen zijn, blijken echter nog meer geld belegd te houden: ze gebruiken nog bijna een vijfde van hun pensioengeld om te beleggen.

Schroders vermoedt dat gepensioneerden door de stijgende levensonderhoudskosten en de lagere rentes op zoek moeten naar een manier om meer inkomsten te halen uit het door hun opgebouwde pensioengeld.

Volgens het onderzoek verwachten beleggers gemiddeld een derde van hun pensioenkapitaal nodig te hebben voor hun levensonderhoud. In de praktijk blijkt dat de gepensioneerden echter bijna de helft van hun pensioenkapitaal nodig hebben.

Schroders merkt dan ook op dat de kans aanwezig is dat mensen te weinig opzij zetten voor hun pensioen, waardoor ze mogelijk hun pensioenverwachtingen zullen moeten aanpassen.

Dat in veel landen bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud sneller stijgen dan de rente, is voor gepensioneerden die in het verleden gedeeltelijk afhankelijk waren van het inkomen uit spaargeld, een groot probleem. Dit zorgt dat gepensioneerden mogelijk een hoger bedrag belegd moeten houden.

Kapitaal uitsmeren

"Ons onderzoek wijst erop dat gepensioneerden veel meer dan voorheen moeten nadenken over hoe ze hun pensioenkapitaal harder kunnen laten werken", stelt Lesley-Ann Morgan, Head of Retirement bij Schroders.

"In veel landen wordt de waarde van het inkomen dat bankrekeningen of gegarandeerde producten kunnen bieden, uitgehold door de lage rentes en stijgende inflatie. Daarbij leven mensen langer, waardoor ze het opgebouwde kapitaal over een langere periode moeten uitsmeren."

Nederland

Hein Kuijpers, Head of Intermediary Netherlands, voegt toe: "Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt."

Nederlanders zien het aflossen van de hypotheek als grootste prioriteit (na het voorzien in hun eigen levensonderhoud met 33 procent) tijdens hun pensioen.

Ongeveer 11 procent van het totale bedrag dat beschikbaar is (pensioen, spaargeld en ander liquide vermogen) zal naar verwachting van de nog niet gepensioneerden opgaan aan aflossen van de hypotheek. In de praktijk blijkt dit overigens maar 7 procent te zijn, als men daadwerkelijk gepensioneerd is.

