Drie tips om je portefeuille te beschermen in een dalende markt

TheStreet geeft drie tips.



Op basis van historische trends staat ons binnen enkele maanden een berenmarkt te wachten, zo voorspelt aandelenstrateeg Robert Buckland van Citigroup. Onder het motto 'een gewaarschuwd mens telt voor twee', zet beleggingssite TheStreet op een rij hoe je je als belegger hierop kunt voorbereiden.

1. Beoordeel je risico

Bijna iedereen zal verliezen lijden als de koersen over een brede linie dalen. Maar beleggers kunnen wel nu alvast zelf bepalen hoeveel risico ze bereid om te nemen, zegt financieel planner Alexander Koury van Values Quest.



"Het eerste wat je moet doen, is het huidige risico van de portefeuille inventariseren", aldus Koury. Hij bedoelt hiermee een soort stresstest, waarmee je kunt vaststellen wat het slechtste scenario wordt als een berenmarkt zich aandient. "Op basis hiervan kun je bepalen hoeveel je bereid bent om te verliezen en met welk verlies je je nog comfortabel voelt", aldus Koury.

Beleggers die niet van plan zijn om in de komende tientallen jaren hun beleggingspot aan te spreken zouden hun beleggingen ongemoeid kunnen laten en kunnen wachten op de volgende stierenmarkt.

Maar heb je nu het geld op korte termijn nodig, bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat, dan is het wellicht verstandig om je blootstelling aan aandelen te beperken en te onderzoeken of een herallocatie nodig is om je doelen te bereiken.

2. Leg opzij wat je nodig hebt

Behalve de weging van aandelen te beperken moeten moeten gepensioneerden en andere beleggers die van het rendement van hun portefeuille moeten leven, er ook voor zorgen dat ze een goede buffer hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, als de markt in een neergaande trend zit.



"Als je inkomsten uit je portefeuille haalt, zorg er dan altijd voor dat je voor een paar jaar geld achter de hand hebt in de geldmarkt of in kortlopende obligaties", adviseert Edward Snyder, financieel planner bij Oak Tree Advisors.

De rest van de portefeuille moet volgens hem goed gespreid zijn over de belangrijkste beleggingscategorieën, inclusief obligaties met een middellange looptijd. "Zo kunnen beleggers een neerwaartse markt uitzitten zonder dat ze aandelen hoeven te verkopen in een dalende beurs."

3. Bereid je mentaal voor

Angst is vaak een slechte raadgever. In paniek alle stukken verkopen kan leiden tot onnodig koersverlies. Het is daarom van belang om het hoofd koel te houden.

"Je eigen slechte beleggingsbeslissingen kunnen je portefeuille net zo veel schade toebrengen als marktverliezen", aldus financieel planner Patrick Amey. "Bereid je emotioneel voor om de rit omlaag uit te zitten en sluit je af voor ruis."

"De waarde van je portefeuille zal dalen, maar besef dat je voldoende geld achter de hand hebt om te kunnen overleven. Geef je portefeuille de tijd om te herstellen, wees consistent met je beleggingsbeleid en raak niet in paniek."

