De beste techkoopjes volgens Wall Street-analisten

Deze aandelen staan op het lijstje:

1. Twilio

Het eerste bedrijf is Twilio, een in San Francisco gevestigd platform voor cloudcommunicatie. In de afgelopen 30 dagen kreeg de softwaremaker vijf koopadviezen van analisten. Dat is een opsteker voor het bedrijf.

Vorig jaar kreeg Twilio nog een zware klap door het verlies van zijn grote klant Uber. De online-taxidienst kondigde toen aan concurrerende platforms te gaan gebruiken, waarop Twilio in één dag 26 procent aan beurswaarde zag verdampen. Maar dit jaar is de koers van Twilio met bijna 106 procent gestegen.

Topanalist Brian White van Monness geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van 66 dollar, wat neerkomt op een rendement van 11 procent ten opzichte van de huidige beurskoers.

Ook Alex Zukin, een analist van Piper Jaffray, ziet reden om vertrouwen te hebben in Twilio. Hij startte het volgen van het bedrijf met een overweight-advies en een koersdoel van 70 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 18 procent.

2. Microsoft

Technologiegigant Microsoft lijkt niet te stoppen. Het aandeel kreeg in de afgelopen 30 dagen zeven koopaanbevelingen en is een favoriet onder de Wall Street-analisten, met in totaal zestien koopadviezen in de afgelopen drie maanden.



Analisten vragen zich vooral af of Microsoft de Netflix wordt in de wereld van gaming. Morgan Stanley-analist Keith Weiss denkt van wel, en stelt dat de waardevolle techspeler wordt onderschat door Wall Street, vooral gezien het feit dat het bedrijf tegen 2021-2023 substantiële winsten zou kunnen behalen.



Weiss verwacht dat Microsoft geweldige kansen heeft om in één jaar tijd 1 biljoen dollar aan marktkapitalisatie te bereiken. De Morgan Stanley-analist heeft een overweight-advies op Microsoft met een koersdoel van 130 dollar, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van 27 procent.



"Terwijl het bedrijf blijft investeren en groeien in de traditionele console-activiteiten, heeft Microsoft een uitgelezen kans om de 'Netflix of Gaming' te worden, ofwel een abonnementsgameservice die abonnees toegang biedt tot een breed scala aan gamingcontent, op elk apparaat, voor een vast bedrag", verklaarde Weiss.

3. PTC

Software-aandeel PTC is een augmented reality-platform in Massachusetts. Het middelgrote bedrijf heeft in de afgelopen 30 dagen zes koopadviezen gekregen. Juni was een belangrijke maand voor het techbedrijf. Het aandeel PTC steeg naar nieuwe hoogten na een investering van 1 miljard dollar van Rockwell Automation, een fabrikant van apparatuur voor de automatisering van fabrieken. Dit is een belangrijke alliantie voor PTC, waarbij de twee bedrijven samenwerken om een voorsprong te krijgen op het gebied van "slimme fabrieken".



Evercore ISI-analist Kenneth Talanian is optimistisch over het bedrijf en herhaalde zijn koopadvies voor PTC met een koersdoel van 110 dollar, wat 14 procent meer is dan het huidige niveau.

4. Oracle

Bedrijfssoftwaremaker Orcale joeg beleggers eerder dit jaar schrik aan na teleurstellende eerstekwartaalcijfers. De terugval van het aandeel zou echter een goed koopmoment kunnen zijn. In de afgelopen 30 dagen kreeg Orcale negen koopadviezen van analisten.

Barclays-analist Raimo Lenschow prijst de fundamentele waarden van het bedrijf en gelooft dat de waardering nog steeds aantrekkelijk is. Hij handhaafde zijn overweight-advies, met een koersdoel van 58 dollar, ofwel een rendement van zo'n 24 procent.



Ook Michael Turits van Raymond James, een van de 100 beste analisten op Wall Street, herhaalde zijn koopadvies, met een koersdoel van 54 dollar. Analist Brad Zelnick van Credit Suisse bevestigde ook zijn koopaanbeveling, met een koersdoel van 60 dollar.

5. Cloudera

De Amerikaanse softwaremaker Cloudera is gericht op zakelijke klanten en heeft zich ontpopt tot een moderne platformaanbieder voor machine learning en cloud-geoptimaliseerde big data-analyse.

Het bedrijf bevindt zich in een overgangsperiode en waarschuwde afgelopen maand voor een afnemende groei in het fiscale tweede kwartaal.



Desondanks kreeg Cloudera in de afgelopen 30 dagen drie koopaanbevelingen. Topanalist Michael Turits van Raymond James handhaafde zijn outperform-advies, met een koersdoel van 20 dollar, wat neerkomt op een rendement van 36 procent. Ook analist Brad Rothack van Stifel bevestigde zijn koopadvies, met een koersdoel van 19 dollar.

Lees ook: 10 largecaps met meer dan 40 procent opwaarts potentieel