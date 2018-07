Wat zit er achter de Europese groeivertraging?

Een analyse van de economische cijfers wijst volgens Zangana uit dat de vertraging in activiteit vooral komt van de netto-handelscijfers. De binnenlandse vraag nam juist toe dankzij een hogere consumptie bij consumenten. Maar zowel de export als de import daalde in het eerste kwartaal, al was het laatste kwartaal van 2017 uitzonderlijk sterk.

Handelscijfers zijn echter moeilijk te doorgronden. Zangana concludeert dat de grootste afname komt uit Azië, met uitzondering van Japan, gevolgd door China en het Verenigd Koninkrijk. Er lijkt volgens de econoom wel enig herstel in de export naar Azië op te treden in het tweede kwartaal, al blijft handel met China zwak.

Hogere olieprijs zorgt voor tegenwind

Hoe sterk blijft de groei in Europa, als de handelscijfers niet verbeteren? De binnenlandse vraag is weliswaar sterk, maar er doemt volgens Zangana meer tegenwind op.

De inflatoire druk blijft hoog en de koopkracht van huishoudens komt onder druk te staan door een hogere olieprijs en de daling van de euro. Steun ziet Zangana echter weer komen van de groei van de werkgelegenheid en het begrotingsbeleid wordt in veel lidstaten ruimer.

Eind opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde echter het einde van het opkoopprogramma aan. In het laatste kwartaal van 2018 worden de aankopen gehalveerd om het daarna volledig te beëindigen. ECB-president Mario Draghi voegde er wel aan toe dat de rente tot de zomer van 2019 laag zal blijven.

Die trage verkrapping van het monetaire beleid vindt Zangana wel verrassend. "De kerninflatie is met 1,9% dicht bij de doelstelling van de centrale bank. En veel reservecapaciteit lijkt er niet meer te zijn. Voeg daarbij de hoge olieprijs en lagere eurokoers, en het opwaarts risico voor inflatie is aanwezig."

Voorzichtige houding ECB

Als mogelijke verklaringen voor de voorzichtige houding van de ECB noemt Zangana een poging om de euro te verzwakken uit concurrentie-overwegingen, of zorgen over de impact van de afbouw van het opkoopprogramma op de obligatiemarkten. Of weet de ECB misschien iets, dat nog voor anderen verborgen is, vraagt Zangana zich af.

In elk geval heeft Schroders de verwachting voor een eerste renteverhoging opgeschoven naar het derde kwartaal van 2019 en een volgende rentestap in het vierde kwartaal.