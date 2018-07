Mobius: Handelsoorlog slechts warming-up voor financiële crisis

“Het staat buiten kijf dat we vroeg of laat met een financiële crisis te maken krijgen”, zegt Mobius tijdens een interview in Singapore waar Bloomberg over bericht. “We moeten namelijk niet vergeten dat we uit een periode komen van goedkoop geld. Het wordt een zware kluif voor veel bedrijven die van dat goedkope geld afhankelijk zijn om te overleven.”

Druk op emerging markets

De Federal Reserve en de ECB zijn hun monetaire beleid aan het normaliseren, wat drukt op de emerging markets. Ook een stijgende dollar en een verslechterende handelssituatie helpen niet mee.

Het conflict tussen de VS en China zal waarschijnlijk verergeren, verwacht Mobius. Dit omdat Trump niet wordt tegengehouden door negatieve effecten van zijn importtarieven, omdat de inflatoire impact ervan gepaard zal gaan met stijgende lonen, nu de werkloosheid zo laag is.

10 procent daling

De MSCI Emerging Markets Index zal waarschijnlijk nog eens 10 procent dalen vanaf de huidige niveaus, voorspelt Mobius, die eerder dit jaar Franklin Templeton Investments verliet om Mobius Capital Partners op te zetten. De index is al zo’n 16 procent gedaald vanaf de piek van eind januari en is in een bearmarkt terechtgekomen.

Ook de MSCI Emerging Markets Currency Index is gezakt, met circa 7 procent vanaf de high eind maart. Hierdoor werden de centrale banken van Turkije tot Argentinië en Indonesië gedwongen om de rentetarieven te verhogen, om hun munt te beschermen.

Averechts effect

Die renteverhogingen zijn wellicht voor de korte termijn een oplossing, maar kunnen averechts uitpakken voor landen met grote hoeveelheden schulden, waarschuwt Mobius. Volgens de investeerder moeten overheden hun financiën op orde maken om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Ondanks alle ellende ziet Mobius de huidige dip wel als een koopmoment voor emerging markets.