'Beleggen blijft aantrekkelijk in tweede halfjaar'

In zijn column op Belegger.nl blikt hij terug op de eerste zes maanden en vooruit op het aankomende half jaar.

"Tot eind januari 2018 zijn beleggers verwend met kalm oplopende beurskoersen. Vanaf februari zagen we onrust bij beleggers. In eerste instantie waren hogere inflatiecijfers voldoende om een beurscorrectie in gang te zetten. De hogere inflatie zou leiden tot een hogere rente. De hogere rente zou vervolgens leiden tot aankopen van obligaties en verkopen van aandelen", schrijft Schilder.

"De politiek zorgde ook voor onzekerheid. Eerst was daar de militaire spanning tussen de VS en Noord-Korea en later ook Iran. Later verraste president Trump de markten met het opleggen van handelstarieven, waarna andere landen soortgelijke maatregelen troffen."

"In Europa brachten de Italiaanse verkiezingen een linkse coalitie. Als gevolg daarvan schommelden de rente en de euro/dollarkoers sterk. Per saldo hebben wereldwijde aandelen in het eerste half een plus behaald van ongeveer 2 procent. Obligaties waren neutraal."

Hoge groei

"Hoewel de beweeglijkheid op de beurzen misschien anders doet vermoeden, is het huidige investeringsklimaat nog steeds gunstig. Het IMF verwacht in hun 'World Economic Outlook' een wereldwijde BBP groei van 3,9 procent voor de komende jaren."

"Bedrijven profiteren volop van dit gunstige economische klimaat zoals bleek uit de eerste kwartaalcijfers. Dit halfjaar wist circa 70 procent van de bedrijven in de S&P 500 de kwartaalverwachtingen te overtreffen."

Hoger verwacht rendement

Schilder vervolgt: "Het is opmerkelijk dat zo'n groot deel van de bedrijven beter presteert dan verwacht. De verwachtingen waren namelijk al hoog gespannen vanwege de belastingverlaging in de VS en de eerder genoemde hoge economische groei."

"Omdat de beurskoersen veel minder zijn gestegen dan de bedrijfswinsten is de waardering lager. De geschatte toekomstige koers-winstverhouding is gedaald van 16,3 naar 14,6. Het verwachte rendement op basis van deze getallen is gestegen van 6,1 procent naar 7,4 procent per jaar."

Politieke ontwikkelingen

"De spanningen rond Noord-Korea en Iran zijn inmiddels afgenomen. Daarentegen komen de handelstarieven van president Donald Trump regelmatig in het nieuws. Afgelopen vrijdag zijn importheffingen ter grootte van 34 miljard dollar in werking getreden."

"Om dit in perspectief te plaatsen: de directe impact van 100 miljard dollar aan importheffingen op de Chinese economie wordt geschat op 0,1 tot 0,3 procent. Voor de Amerikaanse economie is de impact nog iets lager. Omdat de impact bij escalatie van de handelsoorlog sterk kan toenemen, houden wij deze ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten."

Renteontwikkelingen

"De Amerikaanse rente is na een korte doorbraak van de 3 procentgrens weer teruggezakt. Ik verwacht dat de rente voorlopig laag blijft. Het monetaire beleid is het nog steeds zeer ruim. Daarnaast is de inflatie wereldwijd goed onder controle en aan de onderkant van de bandbreedte die centrale bankiers nastreven."

Beleggen blijft aantrekkelijk

"Wereldwijde groei, goede bedrijfsresultaten en een ruim monetair beleid bieden nog steeds een gunstig beleggingsperspectief voor de lange termijn. Het escaleren van een handelsoorlog blijft een risico, maar de impact op de economische groei is vooralsnog beperkt. Bedrijven boeken uitstekende resultaten en koers-winstverhouding is ten opzichte van januari flink verbeterd!"

"Beleggen in aandelen is daarom in mijn optiek nog steeds een aantrekkelijke manier om vermogensgroei te realiseren over de lange termijn."