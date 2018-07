Recordaantal reizigers en toch staan luchtvaartaandelen onder druk

De aandelen van de luchtvaarders zijn dit jaar gedaald, terwijl de bredere markt tot recordhoogte is gestegen, omdat de brandstofrekeningen van de vervoerders sneller stijgen dan de vraag naar stoelen.

De NYSE Arca Airline-index, die vijftien luchtvaartmaatschappijen bevat, is dit jaar met meer dan 14 procent gedaald, vergeleken een winst van meer dan 12 procent voor de S&P 500-index, meldt Cnbc.

De brandstofkosten zijn ondertussen met meer dan 12 procent gestegen in de eerste helft van het jaar.

Grootste kostenpost na salaris

Dat zorgt voor een toenemende druk op de bestuurders van de luchtvaartmaatschappijen om aan beleggers te bewijzen dat ze ook winst kunnen maken bij hogere brandstofprijzen, die doorgaans de op een na grootste kostenpost zijn na de salarissen van werknemers.

"Het gaat er niet om het vliegtuig te vullen", zei analist Joseph DeNardi van Stifel. De omzet per stoel, een belangrijke industriestatistiek, verbetert, maar volgens DeNardi is dat niet genoeg om de stijging van de brandstofkosten te compenseren.

Ook geopolitieke risico's

Andere problemen borrelen ook op. Deutsche Bank verlaagde onlangs de adviezen voor American, Delta en United, waarbij de analisten niet alleen brandstof, maar ook geopolitieke risico's aanhaalden, zoals de toenemende handelsspanningen die de vraag naar lucratieve zakenreizen kunnen temperen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zullen deze week beginnen met het rapporteren van de resultaten, te beginnen met Delta Air Lines op donderdag. Delta, de grootste luchtvaartmaatschappij op basis van marktkapitalisatie, verlaagde vorige maand de winstverwachting als gevolg van hogere olieprijzen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen acht jaar winst geboekt. Dat is de langste winstperiode in minstens vier decennia, blijkt uit gegevens van industriegroep Airlines for America.

Minder stoelen

Analisten zijn vooral benieuwd of luchtvaartmaatschappijen van plan zijn om de komende maanden het aantal stoelen dat ze aanbieden te verminderen. Minder stoelen kunnen de maatschappijen meer prijszettingsvermogen geven en ook helpen de kosten te beteugelen.

Tijdens de piekmaanden is dat echter een bijna onmogelijke taak, maar DeNardi verwacht dat luchtvaartmaatschappijen na de zomer hun schema's zullen inkorten of de groei zullen vertragen. Aanpassingen die volgens hem goed zullen worden ontvangen door investeerders.

'Bodemloze put'

Tot nu toe heeft de sector, die in 2016 de interesse van beurslegende Warren Buffett opwekte nadat hij luchtvaartmaatschappijen eerder omschreef als een 'bodemloze put' voor beleggers, niet veel enthousiasme opgewekt bij potentiële aandeelhouders.

"Wat beleggers op het hek houdt is de vraag of het dit keer echt anders is", zei luchtvaartadviseur Robert Mann, verwijzend naar de eerdere jaren van faillissementen en onrust in de sector.

Wel goedkoop

De koersdruk op de aandelen maakt luchtvaartmaatschappijen wel relatief goedkoop in vergelijking met andere sectoren. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben een koers-winstverhouding van 8,6 tot ongeveer 10. Dat is minder dan de helft van de koers-winstverhouding van de S&P 500.

Luchtvaartmaatschappijen zullen dit jaar naar verwachting nog steeds winst maken, maar de sterke stijging van de brandstofkosten heeft de hoop op groei doen afnemen.

De International Air Transport Association verlaagde vorige maand de winstvoorspelling van 2018 met 12 procent en verwacht dat de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd dit jaar een winst van 34 miljard dollar zullen genereren.

Het aandeel Delta Air Lines daalde dit jaar tot nu toe met ongeveer 12 procent, American Airlines verloor 27 procent en Southwest Airlines zakte meer dan 20 procent. United Airlines is de enige beursgenoteerde luchtvaartmaatschappij in de VS die dit jaar in waarde wist te stijgen. Het aandeel staat voor het jaar zo'n 5 procent in de plus.