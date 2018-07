In welke veilige havens kunnen beleggers hun geld nog stallen?

Dat schrijft Bloomberg. "De Amerikaanse dollar is nu de populairste veilige haven", aldus Cheuk Wan Fan, hoofd van de investeringsstrategie voor Azië bij HSBC Private Bank.

Ook andere investeerders en strategen zien de dollar als het ultieme toevluchtsoord. Dat komt omdat het handelsconflict zich ontvouwt naast wat een nog krachtiger dynamiek zou kunnen zijn, namelijk de normalisatie van het monetaire beleid in de VS.

Goud ingehaald

De appreciërende dollar, voortgestuwd door de verwachtingen voor een aangescherpte verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve heeft sommige traditionele veilige havens - zoals goud - ingehaald, terwijl het ook kansen biedt op gebieden waar beleggers misschien niet altijd naar kijken, zoals Australische aandelen.

Goud, al eeuwen een traditionele veilige haven in tijden van onrust, heeft het in de afgelopen drie maanden niet zo goed gedaan, met een prijsdaling van meer dan 5 procent. Ook andere veilige havens als de Japanse yen en de Zwitserse frank daalden in de periode rond 3 procent. Achter de dalingen van drie veilige havens zat de appreciatie van de dollar, die een stijging van meer dan 4 procent liet zien, gemeten door de Bloomberg Dollar Spot-index.

Meer volatiliteit

"Beleggers zouden kunnen verwachten dat de volatiliteit zal aanhouden" zei Mark Haefele, chief investment officer bij UBS Global Wealth Management. "We raden beleggers aan om geïnvesteerd te blijven, maar overwegen vijf acties: zoek naar alternatieven, afdekking van aandelenblootstelling, verbetering van de kredietkwaliteit, diversificatie van sector- en landenrisico's en hanteer een langetermijnvisie."

China, de andere belangrijke strijder in het handelsgeschil, heeft dit jaar zijn eigen staatsobligaties zien stijgen, deels dankzij de stappen van de People's Bank of China om de liquiditeit te ondersteunen in een poging een diepere klap voor de economische groei te voorkomen. Shaniel Ramjee, senior investment manager bij Pictet Asset Management in Londen, adviseert dan ook om te beleggen in yuan-gedenomineerde Chinese staatsobligaties.

Australische aandelen

De sterkte van de dollar in de afgelopen maanden heeft ook de Australische aandelen gestimuleerd, die in de afgelopen weken herhaaldelijk een vleugje groen lieten zien te midden van het roodgekleurde beeld van de aandelen in de regio Azië-Pacific.

Volgens James Audiss, senior vermogensbeheerder bij Shaw and Partners in Sydney, heeft de daling van de Australische dollar de aantrekkelijkheid van de bedrijven in het land versterkt, ondanks dat een handelsoorlog de export van het land zou kunnen schaden.

'Kijk over krantenkoppen heen'

Alex Treves, beleggingsspecialist bij JPMorgan Asset Management in Hongkong, adviseert beleggers om door de krantenkoppen over de handelsoorlog heen te kijken en gefocust te blijven op de fundamentele analyse. Hij ziet vooral kansen in de opkomende markten met solide groeivooruitzichten, zoals India.

Andere marktkenners adviseren riskantere activa te vermijden en te wachten tot de storm voorbij is. "Instrumenten voor liquiditeitsbeheer zoals geldmarktfondsen zijn goed voor beleggers om hun geld te parkeren in dollars", aldus Cheuk Wan Fan van HSBC Private Bank. "Wanneer aantrekkelijkere niveaus naar voren komen, kunnen ze hun geld weer aan het werk zetten."

Kit Juckes, strateeg bij Société Générale, houdt daarentegen vast aan de Japanse yen als veilige haven. "We geven niet op dat de yen een goede dekking is voor verdere onrust en een verdere stijging van de volatiliteit in wisselkoersen."