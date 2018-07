Vijf redenen waarom Apple koopwaardig is

Dat meldt Investopedia naar aanleiding van een analistenrapport van Citigroup.

Het aandeel Apple daalde in de afgelopen 30 dagen met ongeveer 2,2 procent, ten opzichte van een rendement van 1,3 procent voor de Amerikaanse S&P 500.

Ondanks bezorgdheid over de afnemende vraag, verwachten de analisten van Citigroup dat Apple in de loop van de komende twaalf maanden een koers van 200 dollar zal bereiken. Dat betekent een stijging van 7,5 procent ten opzichte van de huidige koers.

Analist Jim Suva van Citigroup somt ten minste vijf redenen op waarom Apple-aandelen een koopje zijn op het huidige niveau, zoals de productlijn van de smartphonemaker, de groeiende dienstenactiviteiten en de aanwezigheid op internationale markten.

Nieuwe producten tweede jaarhelft

Suva verwacht dat de vraag zal toenemen tijdens het vakantiekwartaal en de back to school-periode, met productiebeperkingen die "doorgaans voorafgaan aan de lancering van nieuwe modellen" in de herfst.

Hoewel de verwachtingen voor de vraag naar de iPhone X gematigd zijn, voorspelt Suva dat nieuwe producten in de tweede helft van 2018 een duurzame eencijferige groei van het aantal eenheden zullen stimuleren, waarbij Apple zich onderscheidt met geavanceerde OLED-schermmodellen.

Aandeleninkoopplan

Citigroup verwacht dat een aandeleninkoopplan van 100 miljard dollar resulteert in een vermindering van het aandelenkapitaal van Apple van ongeveer 12 procent in de komende twee jaar. Dat kapitaalrendement zou een winstgroei van 10 procent per aandeel kunnen veroorzaken, aldus Suva.

Citigroup is bijzonder optimistisch over de focus van Apple op zijn dienstenactiviteiten, waarbij de doelstelling van Apple om de omzet uit services in periode van 2016 tot 2020 te verdubbelen als haalbaar wordt gezien.

De betaalde abonnementen van Apple via platforms zoals "Apple Music, iCloud en andere content, waaronder games, video's, tijdschriften/kranten, Apple Care +, enz. [...] naderen bijna 270 miljoen", schreef Suva.

De analist ziet ook de zakelijke activiteiten als een aanhoudende groeifactor voor Apple op de middellange termijn, wijzend op een versterkt partnerschap met IBM en de uitbreiding in India en opkomende markten.

Aantrekkelijke waardering

Het aandeel Apple wordt volgens Suva tegen een aantrekkelijke waardering verhandeld in vergelijking met voorgaande cycli. Apple wordt verhandeld tegen ongeveer 0,9 keer de koers-winstverhouding ten opzichte van de S&P 500. In de afgelopen vier jaar lag het dieptepunt op 0,6 keer de koers-winstverhouding en de piek op 0,95 keer.

"Exclusief de nettokasstroom per aandeel, wat ongeveer 20 procent van de huidige marktkapitalisatie is, schommelen de huidige relatieve koers-winstverhoudingen rond de 0,8. Naarmate de omzet uit services versnelt en de totale marktuitbreiding in India en China weer aantrekt, kunnen we enige versnelling zien in de relatieve koers-winstverhoudingen", voegde Suva toe.