Koopkansen voor moeilijke tweede jaarhelft

Bedrijven met sterke balansen zouden het echter goed moeten doen, omdat ze beter kunnen omgaan met hogere financieringskosten en de algehele volatiliteit.

Dat meldt Cnbc op basis van een rapport van hoofdstrateeg David Kostin van Goldman Sachs.

Aandelen lieten gemengde prestaties zien in de eerste helft van het jaar. Het enthousiasme over sterke economische gegevens en een solide winstgroei werd getemperd door zorgen over een dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en haar belangrijkste partners.

Deze cocktail, in combinatie met het vooruitzicht van hogere rentetarieven, zorgt voor een potentieel ruige tweede jaarhelft voor beleggers.

"Hoewel de handelsspanningen de markten al een groot deel van 2018 in de greep hielden, is de situatie de afgelopen maand geëscaleerd. Het Witte Huis heeft onlangs nieuwe tarieven voorgesteld van in totaal 275 miljard dollar voor de import van auto's en tarieven gericht op invoer van Chinese producten ter waarde van 400 miljard dollar", aldus Kostin.

Escalerende handelsspanningen

De Dow Jones-index daalde in de eerste jaarhelft met 1,8 procent , terwijl de Nasdaq en de S&P 500 respectievelijk 8,8 procent en 1,7 procent stegen. De belangrijkste indices zakten eerder dit jaar ook in het correctiegebied, vanwege bezorgdheid over de stijgende rente.

"Stijgende rentetarieven en escalerende handelsspanningen hebben bijgedragen tot een toename van de volatiliteit van aandelen in 2018. De tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties is met 44 basispunten gestegen tot 2,85 procent en onze economen verwachten dat ze tegen het einde van 2018 zullen blijven stijgen tot 3,25 procent", aldus Kostin.

De Federal Reserve heeft dit jaar al twee keer de rente verhoogd en beleggers verwachten voor het einde van het jaar nog minstens één renteverhoging. Kostin zei echter dat de Fed het monetaire beleid veel sneller zou kunnen verkrappen dan de markt verwacht.

"De Fed funds futures-markt raamt slechts drie extra renteverhogingen tegen het einde van 2019 in, terwijl onze economen zes renteverhogingen verwachten."

Aandelen voor tweede jaarhelft

Volgens Kostin zullen aandelen als Chipotle Mexican Grill, Intuitive Surgical, Facebook en NVIDIA het in de tweede helft goed moeten doen, omdat zij beschikken over sterke balansen die oplopende leenkosten kunnen weerstaan. Deze aandelen hebben dit jaar allemaal beter gepresteerd dan de S&P 500, met een stijging van minstens 10 procent.

Goldman gebruikt een waarde genaamd de Altman Z-score om de sterkte van de balans van een bedrijf te bepalen. Deze score houdt rekening met vijf ratio's: werkkapitaal naar activa, ingehouden winsten naar activa, winst vóór rente en belastingen naar activa, verkoop naar activa en marktkapitalisatie naar verplichtingen. Hoe hoger de score, hoe sterker de balans van het bedrijf.

"Thematisch gezien hebben sterke balansaandelen het dit jaar beter gedaan bij een stijging van de korte en lange rentetarieven", merkt Kostin op. "We verwachten dat deze aandelen beter zullen blijven presteren, gezien het recordniveau aan schuldfinanciering van de gemiddelde S&P 500-aandelen en de verkrappende financiële condities."