Wat beleggers kunnen leren van het WK-voetbal

Maar het zijn niet alleen de uitslagen die Colwell interesseren. Hij denkt dat uit de strategie van voetbalclubs ook lessen kunnen worden getrokken die van toepassing zijn op beleggen. Hij noemt er acht.

1. Staar je niet blind op beloftes

Een eerste les die hij voor ons in petto heeft is het soms bijna blinde geloof in jonge veelbelovende spelers. Hij noemt zelf James Rodriguez van Columbia die vier jaar geleden de sterren van de hemel speelde tijdens het WK in Brazilië, daarna duur aangekocht werd door Real Madrid, en er vervolgens niks meer van bakte.

Rodriguez is slechts een voorbeeld van een talent dat moeite heeft de laatste stap te zetten naar consistentie, maar zo zijn er natuurlijk meer. Denk bijvoorbeeld aan Europees kampioen Portugal die het in de finale van 2016 moest doen zonder Ronaldo. Ze wonnen toch, mede dankzij een geweldige youngster Renato Sanches. Bayern München kocht hem voor 35 miljoen euro van Benfica, maar hij zat bijna alleen maar op de bank.

Bij beleggen is het net zo. Ga er niet blind vanuit dat veelbelovende groeiaandelen ook op lange termijn uitblinken. Er zijn genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen. PS. James Rodriguez speelt de laatste tijd weer aardig voor zijn nieuwe club Bayern.

2. Doe je huiswerk!

De grote verrassing bij het WK tot nu toe is natuurlijk de uitschakeling van wereldkampioen Duitsland in de eerste ronde. Ze verloren van Mexico, wonnen een beetje gelukkig van Zweden en toen kwam de grote verrassing: 0-2 tegen Zuid-Korea.

Hoe is dat mogelijk, terwijl de Zuid-Koreanen, Zweden en Mexicanen allemaal veel minder balbezit hadden. Volgens Colwell is het een kwestie van goed je huiswerk doen, de zwakke plekken van de tegenstander analyseren en hopen op een beetje geluk. Dan kun je zelfs winnen van de allergrootste, zoals Wigan Athletic ook bewees tijdens de FA Cup van afgelopen jaar toen ze Manchester City versloegen met maar 17,5 procent balbezit.

Voor beleggers geldt hetzelfde. Goede analyses kunnen zelfs in tijden dat het minder gaat met de beurs zorgen voor positieve resultaten.

3. Jong is niet altijd beter

Ken je nog Roger Milla, de flamboyante spits van Kameroen die in 1990 bijna eigenhandig zijn land naar de kwartfinale van dat WK schoot? Toen hij dat deed was hij 38 en bijna nog nooit iemand had van hem gehoord. Zelfs toen hij 42 was pikte hij nog zijn goaltje mee op het WK van 1994.

Het is typisch zo'n voorbeeld van een speler die eigenlijk al is afgeschreven en dan plots een geweldige comeback maakt.

Voor aandelen geldt hetzelfde. Niet alles wat oud is, moet ook per definitie slecht zijn. Neem Apple, dat begin deze eeuw de slag in de computerbranche nog verloren leek te hebben van Microsoft. De iPhone veranderde alles. Schrijf bedrijven dus nooit te vroeg helemaal af.

4. Kijk ook naar een goede keeper

Dat een goede keeper goud waard is, weet Liverpool sinds dit jaar maar al te goed (twee grote blunders in de Champions league-finale van keeper Loris Karius). Nederland is nog altijd eeuwige dank verschuldigd aan Hans van Breukelen en zijn engeltje op de paal. En toch worden de grote bedragen in het voetbal altijd uitgegeven aan spitsen.

Zo is het met beleggen volgens Colwell ook. Saaie maar stabiele aandelen worden vaak vergeten door beleggers. Ze kiezen liever voor groeiaandelen met hoge risico's. Een beetje meer mixen is niet verkeerd.

5. Laat je niet afleiden

Tegenwoordig wordt er meer gepraat over voetbal dan dat er wordt gespeeld. De analyses en voorspellingen vliegen je om de oren. Er wordt gejubeld en getreurd vaak nog voor er één bal is geschoten. Het is volgens Colwell leuk, maar het kan ook afleiden. Het enige wat telt is wat er op het veld gebeurt.

Op de financiële markten zie je dit ook wel terug bij de sell-side analisten die elkaar geregeld met steeds hogere (of lagere) koersdoelen naar de kroon proberen te steken. In beide gevallen is dat niet erg hulpvol voor beleggers die moeten proberen de ruis uit te schakelen en zich te concentreren op de feiten.

6. Voor elk aandeel is een maximumprijs

Neymar is voor 220 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ging voor 120 miljoen euro naar Barcelona, Paul Pogba voor 105 miljoen euro naar Manchester United.

Het zijn natuurlijk fantastische voetballers, maar ergens houdt het op. Soms moet je als club winst nemen, want zelfs Neymar is niet feilloos. Voor hetzelfde geld kan een club twintig jonge beloftes kopen die over een paar jaar wellicht de titel opleveren.

Voor beleggen geldt hetzelfde. Soms moet je sterren uit je portefeuille verkopen omdat mensen bereid zijn er wel heel veel voor te betalen. Vervang ze door jonge beloftes. Dat is goed voor een evenwichtige mix in de portefeuille.

7. Weet wat je in huis hebt

Elke voetballer heeft zijn eigen levenscyclus. Eerst zijn ze jong en snel, dan volwassen en geroutineerd. Het is aan de coach en de trainer om goed te kijken in welke fase spelers zitten. Er moet een goede mix in het team zitten tussen jong en oud, snel en slim. Voetballers die niet meer meekunnen, moeten op een gegeven moment worden vervangen.

Beleggers moeten op een zelfde manier hun portefeuille analyseren. Er hoeft niet elke dag gehandeld te worden, maar af en toe moeten er wel knopen worden doorgehakt over wie nog mee kan en wie niet.

8. Niet alleen sterren scoren

Colwell kijkt met jaloezie naar de Spanjaarden die het voor elkaar hebben gekregen achtereenvolgens twee keer Europees en een keer wereldkampioen te worden. Voor hem is het duidelijk dat het collectief daarbij belangrijker was dan het hebben van een of twee sterren.

Zo moet het ook zijn bij een beleggingsportefeuille. Die moet niet alleen bestaan uit aandelen als Facebook of Apple. Er moeten ook saaie dividendaandelen en waardeaandelen bij zitten.

Geluk is ook een factor

Op een terrein moeten fondsbeheerders volgens Colwell overigens geen voorbeeld nemen aan het voetbal. Om wereldkampioen te worden is altijd een flinke portie geluk nodig. Daar weet Nederland alles van.

Colwell hoopt dat fondsbeheerders die factor zo veel mogelijk uitschakelen. De ratio moet overheersen bij beleggen. Voor het Engelse team hoopt hij daarentegen dat het geluk aan hun zijde staat.