Bitcoin-kenner ziet koers van 50.000 dollar eind 2018

Dat zei Arthur Hayes, mede-oprichter van bitcoinplatform BitMEX, tegen Cnbc.

De prijs van bitcoin laat een wilde achtbaanrit zien, maar "iets dat in een jaar oploopt tot [ongeveer] 20.000 dollar kan een correctie hebben", aldus de baas van het grootste cryptovaluta handelsplatform op basis van volume.

Bitcoin bodemt

"We kunnen zeker een bodem vinden in het bereik van 3.000 tot 5.000 dollar. Maar we zijn slechts een stap verwijderd van één positieve regelgevende beslissing, ofwel de goedkeuring van een ETF door de SEC, om te klimmen boven de 20.000 dollar en zelfs naar 50.000 dollar aan het eind van het jaar", verklaarde Hayes.

In mei voorspelde Hayes al dat bitcoin tegen het einde van het jaar een koers van 50.000 dollar zou bereiken. Hij blijft optimistisch over zijn voorspelling, ondanks een grote prijsdaling van de digitale munt.

Vorige week daalde bitcoin, de grootste cryptomunt na marktkapi-talisatie, onder de 6.000 dollar. De munt kostte rond 5.900 dollar en laat daarmee een steile daling zien ten opzichte van het hoogtepunt van december 2017 op ongeveer 19.500 dollar. Bitcoin daalde in 2018 tot nu toe met 57 procent.

Volatiele karakter

Andere cryptomunten als ethereum, litecoin, bitcoin cash en ripple zijn dit jaar ook in waarde gedaald. Maar volgens Hayes maakt het volatiele karakter van bitcoin - en de mogelijkheid van grote winsten - de munt juist zo aantrekkelijk voor beleggers.

"We hebben dit soort bewegingen eerder gezien", zei hij. "Met meer mensen op de markt komt meer kapitaal en het potentieel voor snellere sprongen in prijs. Nu we meer zichtbaarheid hebben, meer mensen praten over bitcoin, zal de tijd tussen een agressieve berenmarkt en een agressieve stierenmarkt, denk ik, kleiner worden."