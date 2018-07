'Opluchtingsrally op komst in oktober'

Dat zegt investeringsbank Renaissance Capital tegen Cnbc.

De aandelenrally zal volgens de bank, die gespecialiseerd is in activa van opkomende markten, plaatsvinden in oktober wanneer Peking en Washington een deal sluiten over de handel.

"Ik denk dat er een opluchtingsrally komt in oktober, wanneer Trump een triomf aankondigt in de strijd met China, waarbij ze instemmen om voor 100 miljard dollar extra aan Amerikaanse exportgoederen te kopen, na de 70 miljard dollar die ze twee of drie weken geleden begonnen te bieden", aldus Charles Robertson, hoofdeconoom bij Renaissance Capital.

Protectionistische instincten

Washington heeft tot dusverre een tarief van 25 procent op ongeveer 34 miljard dollar van de Chinese export ingevoerd, met een expliciete dreiging dat ze dit cijfer snel zouden kunnen verhogen. Renaissance Capital schat dat de tarieven van Trump tot nu toe slechts 0,4 procent van de 2,2 biljoen dollar aan goederen die China jaarlijks exporteert, beïnvloeden.

Hoewel de deal Trump zal helpen bij de tussentijdse verkiezingen in november in de VS, zal het volgens Robertson niet voldoende zijn om de protectionistische instincten van de president te beteugelen.

"Hij is een man die al sinds de jaren tachtig of nog langer terug een protectionist in hart en nieren is. Zolang hij aan de macht blijft, zullen we meer van deze handelsbedreigingen krijgen", aldus Robertson.

Renaissance Capital vergelijkt de situatie van Trump met China met die van Reagan en Japan in de jaren tachtig. Oud-president Ronald Reagan trad destijds ook agressief op op handelsgebied.

"Je zag constante aanvallen op de handel. Eisen voor autoquota's, staaluitvoer en tarieven van 100 procent op Japanse televisies, Japanse computers. Het ging maar door", aldus Robertson.

Enorm begrotingstekort

In een toespraak in 1985 zei Reagan: "Als handel niet eerlijk is voor iedereen, dan is handel alleen in naam vrij", en verklaarde dat hij niet "zou toekijken hoe Amerikaanse werknemers hun baan verliezen omdat andere landen niet volgens de regels spelen".

Reagan kampte volgens de econoom, net als Trump, ook met een enorm begrotingstekort dat hij wilde verminderen, maar de protectionistische maatregelen die hij ondernam zagen het handelstekort met Japan alleen maar toenemen. "De Japanners hebben de productie offshore verplaatst. En ik denk dat China dat ook in de loop van de tijd zal doen."