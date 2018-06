John Beijer voegt tip toe aan Kooplijst 2018

We vragen het vandaag aan John Beijer. Hij tipte eind 2017 Altice, BAM en PostNL.

Altice

“Bij Altice kwam er onlangs redelijk onverwacht een splitsing tussen de Europese en de Amerikaanse tak. Daarop vond omgerekend een forse koersstijging plaats bij de Europese tak, Altice NV." (Op moment van splitsing stond de Amerikaanse tak, ATUS, op 19,60 dollar. Stel dat je 1 aandeel Altice NV had, had je omgerekend 0,4163 aandeel ATUS en is Europa dus in verhouding gestegen.)

"Voor Altice NV noteren we nu rond de 3,40 euro en ik denk dat we op weg kunnen naar 5 euro. Het bedrijf is druk bezig de schuldenberg af te bouwen en dat gaat mijns inziens voorspoedig. De markt denkt er ook zo over, want de koers zit in de lift. Dit aandeel houd ik dus vast.”

BAM

“BAM liet goede resultaten zien over het eerste kwartaal en dat is positief. De zorgen over vertraging van projecten zit naar mijn mening al in de koers verdisconteerd. In zijn algemeenheid staat de bouwsector er goed voor, maar misschien wel een beetje te goed. Het tekort aan personeel en materiaal is iets wat we scherp in de gaten moeten houden. Ook dit aandeel houd ik vast, want ik verwacht een verdere stijging richting de 5 euro.”

PostNL

“Bij PostNL was en ben ik van mening dat Sandd overgenomen gaat worden. Recent is naar buiten gekomen dat de overheid makkelijker wordt met fusies en overnames. Ik denk dat ze geleerd heeft van het verleden waarin ze soms niet soepel genoeg is geweest. Men moet ook wel fuseren in deze markt, want de kosten liggen enorm hoog en de marges zijn dun. Simpelweg veel volume draaien is de oplossing. We noteren nu rond 3,20 en ik verwacht dat we kunnen stijgen naar de 5,80 euro.”

Besi

Tot slot de nieuwe koopkandidaat van Beijer: BE Semiconductor Industries. “De chipindustrie is een van de eerste sectoren die geraakt wordt bij een wereldwijde handelsoorlog. Besi heeft grote belangen in Azië en is fors afgestraft, naar mijn idee te fors. De markt voor semiconductors blijft gewoon gunstig en de vooruitzichten blijven goed. Alleen al vanuit technisch oogpunt verwacht ik een herstel richting de 30 euro.”